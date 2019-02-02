«Бруклин» и «Орландо» снова порадуют высокой результативностью

«Тандер» благодаря потрясающей игре своих лидеров уверенно разобрались с «Хит», а рубрика получила приличную прибыль. Уэстбрук выдал пятый трипл-дабл кряду, собрав линейку 14+12+14, Шрёдер за одну только вторую четверть отгрузил 24 балла в кольцо «Майами», а Джордж с запасом пробил установленную планку тотала, отметившись 43 очками.

Всего три главных бомбардира «Оклахомы» реализовали 31 из 46 бросков в поле, а в распоряжении Эрика Споэлстры исполнители достаточно среднего уровня, которые крайне редко способны на подвиги. Единственным огорчением стало нерезультативное выступление Гранта. Джереми не смог набрать 14 очков, так как попал непривычные для себя 30% с игры.

Пол Джордж приведёт «Оклахому» к победе в битве с «Майами» «Оклахома» одолеет «Хит» с форой «-4», Джордж наберёт от 30 очков — в «Большом куше».

Зато с запасом прошла ставка на тотал блок-шотов меньше 11. Команды в сумме отвесили лишь 6 «горшков», при чём половина оказалась на счету Ноэля. Уайтсайд, Адамс и Адебайо в сумме накрыли только один бросок, а одним из наиболее ярких эпизодов, связанных с данной статистикой, стал момент, когда Уэстбрук вылетел на подстраховку и зачехлил Уэйда.



Таким образом, банк содержит 29 590 фишек.



Заход дня: basketnda взял «Хорнетс» с форой «-4,5», «Никс» с форой «+14,5», «Джаз» с форой «-10» и «Наггетс» с форой «-3» с общим коэффициентом 8.75

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс»

Выбор №1: тотал больше 219,5 очка за 1.99



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 495 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Д’Анджело Расселла больше 23 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: тотал блок-шотов меньше 10 за 1.85



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №4: индивидуальный тотал Николы Вучевича меньше 22,5 очка за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



«Мэджик» прервали ужасную серию из четырёх поражений кряду, одолев обескровленных «Пэйсерс» в родных стенах. Формально, «Орландо» ещё продолжает борьбу за кубковую восьмёрку на Востоке, а Никола Вучевич даже удостоился попадания на матч звёзд, однако перспективы команды уже несколько лет болтаются между вылетом в первом раунде плей-офф и ранним окончанием сезона с отсутствием возможности получить на драфте будущее лицо организации.



«Нетс» пророчили примерно ту же участь, а тяжёлая травма ЛеВерта лишь увеличивала шансы на ещё один год в безвременье. Здесь стоит отдать должное не только генеральному менеджеру «Бруклина», который постепенно разгребает завалы после аферы «Бостона», но и потрясающему тренерскому штабу.



Удивительно, что Ник Нерс всерьёз рассматривается в качестве соискателя награды на приз лучшему тренеру года, а о Кенни Аткинсоне практически не вспоминают. Неужели с нынешним составом результаты могли быть существенно лучше?



В предстоящем поединке «Нетс» не помогут ЛеВерт, Краббе, Дадли и Динуайдди. Потери достаточно серьёзные. У «Мэджик» под вопросом Симмонс, отсутствие Мозгова никого не удивляет. Обе команды имели в распоряжении по одному дню отдыха, букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Разница в коэффициентах незначительная, дело лишь в преимуществе домашнего паркета.



«Бруклин» и «Орландо» в новом году сражались уже дважды, и в обоих случаях виктория доставалась парням Кенни Аткинсона. В поединке, проходившем во Флориде, «Мэджик» вели в 21 очко, но всё равно умудрились уступить, так как подопечные Стива Клиффорда бездарно действуют в заключительных четвертях. Выбрать победителя в данной паре не просто. «Нетс» в отличной форме, но гостевой статус встречи и травмы делают шансы соперников примерно равными.



Интересно смотрится тотал больше 219,5 очка за приемлемые 1.99. Январские битвы заканчивались со счётом 114-110 и 117-115 в пользу «Бруклина», поэтому оснований для верха у нас достаточно. В последних девяти матчах атака у обоих коллективов находится во втором десятке по эффективности, здесь ничего особенного нет. «Нетс» вдавили педаль газа в пол и на указанном отрезке идут третьими по темпу, уступая лишь сумасшедшим «Тандер» и «Хоукс».



У Кенни Аткинсона даже несмотря на травмы вполне приличная ротация. Игроки «Бруклина» здорово готовы физически, успевают возвращаться в защиту, а главное – в таком баскетболе расцвёл Д’Анджело Расселл, заслуживший приглашение на матч звёзд (после травмы Оладипо).

Беда «Мэджик» в том, что они совершенно не умеют контролировать темп. Приезжает в гости «Оклахома» — скорости взлетают, прибывает «Индиана», и матч становится невероятно тягучим. «Нетс» постараются затащить «Орландо» в свою излюбленную манеру, при которой 220 или более очков должны пробиваться даже при не самой высокой точности.



В двух январских дуэлях не слишком удачно проявил себя лидер «Мэджик». Вучевич набрал 16 и 21 очко, реализовав в сумме лишь 16 из 40 с игры. Если учитывать, что черногорец выступает на позиции центрового и большинство бросков совершает вблизи кольца, то показатель выглядит совсем удручающим.



У «Нетс» в старте выходит здоровенный Джарретт Аллен, которого всегда готов подменить опытный Эд Дэвис. У главной звезды «Орландо» лишь 20,6 балла в среднем за матч, поэтому тотал меньше 22,5 мы обязаны заиграть.



На Расселла планка установлена на пол очка выше, однако здесь, однозначно, напрашивается верх. Разыгрывающий «Нетс» в последних 16 поединках набирает по 24,4 балла, при этом низ случился лишь в 4 встречах. После травмы Динуайдди нагрузка на Д’Анджело возросла, бросков станет больше, а в опекунах Огастин, позволяющий своим соперникам слишком многое.



Второй день подряд проверим ставку на низ по общему количеству блок-шотов. «Мэджик» накрывают противников 5,4 раза за матч, а «Нетс» 4,1. Обратный показатель у «Орландо» составляет 4,5 пункта, у «Бруклина» 5,4. Планка установлена на отметке 10 баллов, что по статистике в худшем случае обернётся для нас возвратом. Разумеется, выбор сложно назвать надёжным, но вероятность прохода достаточно высокая для коэффициента 1.85.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 27 590 фишек.



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