Пол Джордж приведёт «Оклахому» к победе в битве с «Майами»

«Рэпторс» показали свою фирменную игру уровня плей-офф последних лет и бездарно уступили «Бакс». Буденхольцер прекрасно разобрал нападение «Торонто», у которого достойно смотрелись лишь Сиакам, Ванвлит и Пауэлл. Обе команды довольно долго мазали из-за дуги, после чего у «Милуоки» залетело 6 из 7 дальних «бомб», гости создали отрыв и сохранили победный счёт до финальной сирены.

«Торонто» сравняет сезонную серию с «Милуоки» Яннис и Кавай блеснут результативностью, а Лоури уйдёт в тень — в «Большом куше».

Ставки на пробитие тоталов Каваем и Яннисом провалились. Лидер «Бакс» совершил лишь 13 бросков с игры, личного героизма не потребовалось. А вот Леонард выдал 7 из 20 в поле и действовал отдельно от коллектива. Выбор на «Рэпторс» с форой «-3» также не сыграл. Ник Нерс пока откровенно разочаровывает, канадцы совсем не прогрессируют.

Лоури по традиции спрятался за партнёрами и набрал жалкие 10 очков. Тотал меньше 14,5 балла от разыгрывающего хозяев стал единственной удачей рубрики. В напряжённых встречах Кайл периодически набивает статистику ассистов, но и здесь ничего не вышло. На 3 передачи пришлись 5 потерь и худший атакующий рейтинг среди всех игроков старта.

Таким образом, в банке — 28 610 фишек.

Заход дня: eeakie выбрал «Маверикс» с форой «+6» и «Нетс» с форой «+8» с общим коэффициентом 3.74

«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер»

Выбор №1: индивидуальный тотал Пола Джорджа больше 29,5 очка за 2.36

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 680 фишек)

Выбор №2: победа «Тандер» с форой «-4» за 1.75

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 375 фишек)

Выбор №3: тотал блок-шотов меньше 11 за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №4: индивидуальный тотал Джерами Гранта больше 13,5 очка за 1.99

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 495 фишек)

«Оклахома» продолжает своё выездное турне, на этот раз Уэстбрук и компания сразятся с ещё одним коллективом из солнечной Флориды. «Тандер» добились шести викторий кряду, закрепились на третьей строчке Запада и не намерены останавливаться на достигнутом.

«Хит» находится в зоне плей-офф, однако последние результаты команды вряд ли радуют поклонников «Майами». За семь поединков подопечные Споэльстры лишь трижды отпраздновали успех, притом что в соперниках были, например, «Пистонс», «Кавальерс», «Никс» и дважды «Буллз».

Разумеется, в пользу «Майами» говорит преимущество своего паркета, но «Хит» является единственным коллективом в лиге, у которого дома поражений больше, чем в гостях. «Оклахома» имела в распоряжении лишний день отдыха, поэтому сложно отказаться от ставки на «Тандер» с форой «-4».

Адамс и Фергюсон уже тренировались после незначительных повреждений и рвутся в бой. Точной информации об участии в матче обоих исполнителей гостей нет, однако букмекеры дают индивидуальную линию на Стивена, следовательно, всё должно быть в порядке.

Оборона у хозяев на приличном уровне. По защитному рейтингу «Майами» занимает шестую позицию, хотя «Оклахома» идёт на четыре строчки выше. С нападением и у тех, и у других дела обстоят далеко не лучшим образом. «Тандер» располагаются в середине второго десятка по указанному компоненту, а «Хит» плетутся на 22-м месте.

Естественно, разницу делают звёзды. Когда атака Билли Донована начинает буксовать, то на помощь всегда готовы прийти Джордж или Уэстбрук, а Эрику Споэльстре частенько приходится наблюдать за мучениями игроков среднего класса.

У «Майами» хватает добротных персональщиков в задней линии и на позициях форвардов, но те же Ричардсон, Уинслоу, Джонсон пользуются в основном физическими данными, что против лидеров «Оклахомы» практически бесполезно. Уэстбрук всё равно неуловим в быстрых прорывах, а Джордж использует любой нюанс в свою пользу. Споэльстра способен перевернуть ход матча за счёт резервистов, но к давно травмированному Драгичу добавился Деррик Джонс, а дедушка Уэйд рискует пропустить встречу, участие ветерана пока под вопросом.

Тайлер Джонсон и Дион Уэйтерс готовы дать огня на несколько минут, но в этом и есть проблема «Хит». Для победы хозяевам необходимо, чтобы сразу большинство ролевиков выпрыгнуло выше головы. Конечно, такую вероятность нельзя исключать, но обратный вариант выглядит куда реалистичнее.

Джеймс Джонсон и Уайтсайд не сильнее связки Адамс – Грант, дуэты резервных великанов вполне сопоставимы. Олиник в отвратительной форме, а Адебайо получает солидное игровое время лишь в случае провала основного центрового «Майами».

Ноэль и Паттерсон выполняют ограниченный объём функций, но больше от них и не требуется. Оба подменяют основных игроков передней линии и качественно справляются со своими обязанностями. У Билли Донована в рукаве есть запасной разыгрывающий, готовый при необходимости вести команду за собой и в одиночку тащить нападение «Оклахомы».

«Тандер» применяют ротацию, при которой на паркете почти всегда находятся как минимум двое из трио Уэстбрук – Джордж – Шрёдер, из-за чего создаётся перевес над средними противниками в уровне индивидуального мастерства.

В линии есть крайне любопытное предложение на тотал блок-шотов меньше 11. «Хит» в среднем накрывают оппонентов 5,8 раза за матч, а «Тандер» 5,4, вот только обратный показатель у обоих команд несколько ниже. «Майами» получают 5,1 «горшка» за встречу, а «Оклахома» всего лишь 5. По голой статистике даже при худшем раскладе нас ожидает возврат.

Не взять тотал Джорджа больше 29,5 балла за 2.36 было бы преступлением. Форвард «Тандер» отгрузил 31 очко «Сиксерс», 31 «Никс», 36 «Трэйл Блэйзерс», 23 «Пеликанс», 36 «Бакс» и 37 «Мэджик». Дома или на выезде, против посредственной защиты и лучшей обороны лиги – 13 номеру «Оклахомы» абсолютно неважно. Пол демонстрирует лучший баскетбол в своей карьере и пожалел лишь страдающий «Нью-Орлеан». За коэффициент существенно выше двойки ставка похожа на подарок.

Заключительный выбор пал на верх ещё одного исполнителя гостей. За 1.99 проверим тотал Гранта больше 13,5 очка. В нынешнем сезоне Джерами существенно добавил на обеих половина паркета, а в трёх крайних поединках ещё и блеснул результативностью, набрав 14, 16 и 18 баллов. В «Оклахоме» растёт, возможно, будущий лидер и за его действиями очень приятно наблюдать.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 26 610 фишек.

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