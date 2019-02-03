ЦСКА не сможет разгуляться в матче с «Локомотивом-Кубань»

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Ставка: тотал меньше 167,5 очка за 1.90.

Противостояние ЦСКА и «Локомотива» обещает быть очень интересным. В последних 13-ти очных поединках «железнодорожники» проиграли фору в "+12,5 очков" «армейцам» только дважды: в 2016 году уступили с разницей в 13 очков, а в этом сезоне проиграли с разницей "-17". В остальных случаях им более-менее стабильно удавалось навязывать борьбу.

При этом стоить отметить, что на момент предыдущего поражения «Локомотив» был откровенно в плохой форме и подошел к матчу с двумя поражениями в трех играх против откровенно слабых соперников, а ЦСКА имел серию побед из 14 матчей.

Сейчас всё иначе. Во-первых, «армейцы» не настолько оптимальны и уверены в себе, плюс имеют жесткий график: пятый матч за восемь дней в усеченном составе. Для Единой лиги ВТБ хватает и этого, но нынешний «Локомотив» явно готов заставить фаворита попотеть.

Это доказывают как визуальные впечатления от игры, так и результаты. Достаточно сказать, что подопечные Влады Йовановича подошли к встрече с лидером лиги не с пустыми руками: у «железнодорожников» пять побед в турнире подряд, хоть и с грандами на этом отрезке они не встречались.

Пожалуй, ЦСКА сейчас не готов выносить крепких соперников с двузначной разницей, но поставить попробуем все-таки не на плюсовую фору «Локомотива». Есть ощущение, что матч должен получиться нервным и малорезультативным, а потому отталкиваться будем от этого.

Да, в последних трех матчах ЦСКА значительно поднял свою результативность и набрал 101, 102 и 99 очков, но в соперниках были откровенно «дырявые» соперники. Если взять для примера матчи Евролиги и сильных соперников из Лиги ВТБ, то в этом году «армейцы» результативностью не блещут и практически в каждом матче имеют значительный отрезок без набранных очков.

Подобраться к 90 очкам армейцам должно быть очень проблематично, в то же время и 80 баллов для «железнодорожников» в кольцо ЦСКА обычно становится неразрешимой задачей. Раз так, логично заиграть общий «низ».

В последней очной встрече этих команд было набрано 169 очков, что на 2 балла выше заявленного тотала. Но надо отметить, что в той игре были достаточно хорошие проценты попадания. Кроме того, Де Коло набрал 30 очков и попал 6 из 6 из-за дуги. Не думаю, что француз сможет повторить такие цифры.

Главным снайпером «Локомотива» в той встрече стал Кулагин, набравший 18 очков. При всем уважении к Дмитрию, после травмы вряд ли он сможет вновь показать такую хорошую результативность. Да и усталость должна увеличить число ошибок. Поэтому возьмём ТМ 167,5 очка за 1.90.

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