«Спартак» и «Сочи» не смогут блеснуть дисциплиной

«Спартак» — «Сочи»

Ставка: ТБ 12,5 минуты штрафа за 1.85.



Казалось бы, вывеска этого матча не представляет собой ничего интересного. Но на самом деле этот поединок должен стать более чем увлекательным.



Начнём с того, что «Спартак» и «Сочи» являются прямыми конкурентами за попадание в плей-офф. Команды разделяет 6 очков, и в случае победы «Сочи» разница сократится до 4. Далее в календаре значится ещё одна очная встреча, но уже на льду сочинцев. Положительный исход может сократить преимущество «Спартака» до одной победы.

Кроме того, оставшийся календарь у «Сочи» гоаздо благоприятнее. У «Спартака» остаётся только один матч с соперником, который потерял шансы на плей-офф. Да и то это неуступчивая домашняя «Северсталь», которая совсем недавно выдавала бодрые отрезки.



У «Сочи» же в соперниках немотивированный Минск, а также две домашние встречи с не самым грозным «Витязем» и откровенно слабым «Слованом». В таких поединках всерьёз претендующий на плей-офф клуб должен выжимать максимум.

Попадание в плей-офф «Сочи» и его итоговый посев там будет во многом зависеть от результатов двух предстоящих встреч со «Спартаком». Поэтому на льду сегодня наверняка будет жарко.



Ещё один интересный факт: обе команды в своих последних матчах совершили невероятные камбэки, но в итоге проиграли. «Спартак», уступая по ходу матча 0:4 «Ак Барсу», смог в третьем периоде отыграть 3 гола за 4 минуты и пытался в конце перевести выяснение сильнейшего в овертайм, но пропустил в пустые ворота.

«Сочи», уступая «Локомотиву» 0:3, смог в третьем периоде менее чем за 7 минут отыграться, но в концовке получил удаление, пропустил в меньшинстве и тоже проиграл. У «Сочи» два поражения подряд, у «Спартака» — три.



Мало того, что такие камбэки отнимают много физических сил, но если они ещё не приводят к положительному результату, это очень сильно сказывается на психологическом и эмоциональном состоянии команд. Добавим сюда важность матча с турнирной точки зрения, и на выходе получаем очень напряжённый и нервный поединок.



Есть смысл поставить на большое количество удалений. «Спартак» имеет в среднем 4 малых штрафа за матч, «Сочи» — 3,6. То есть средние цифры уже говорят нам о ставке на ТБ штрафных минут. Добавим сюда принципиальность матча и не лучшее эмоциональное состояние команд после обидных поражений.

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