Отсутствие турнирных задач «Адмирала» и «Куньлуня» выльется в открытый хоккей

«Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»

Ставка: тотал больше 4,5 шайб за 1.77.



На сегодня это единственный матч в расписании КХЛ. Стоит признать, что прогноз встречи «Адмирала» и Куньлуня" — весьма сложная задача. Но мы же не ищем легких путей, да и других вариантов, к сожалению, нет. Будем разбираться.

Обе команды уже лишились шансов на плей-офф (хотя у китайцев еще есть призрачный шанс), поэтому прогнозировать исход матча очень сложно. Мотивация команд на понятна, а в матчах примерно равных по силе соперников именно она выходит на первый план.



По ходу регулярного сезона максимальная серия побед «Адмирала» достигла двух матчей. Сейчас, потеряв шансы на плей-офф «дальневосточники» сподобились на серию из трех побед подряд. Если победа над немотивированным «Динамо» из Минска не вызвала особого удивления, то выездные сухие победы над московским «Динамо» (3-0) и Витязем (4-0) явно выходят за рамки здравого смысла.

Напомню, «динамовцы» и «витязи» находятся в зоне плей-офф и активно борются за очки с целью улучшения своего положения в таблице. Тем любопытнее, что в каждом из этих случаев «моряки» победили не просто разгромно, но ещё и всухую.

«Куньлунь» в начале чемпионата чередовал победы и поражения, но чем ближе концовка регулярки, тем печальнее результаты у китайского клуба. В последних 25-ти матчах у «красной звезды» только пять побед. Претендовать на топ-8 Востока с такими результатами затруднительно.

Первое, что приходит в голову по этому матчу, — ставка тотал больше 4,5 шайб. Если в первых трех матчах текущего сезона между «Адмиралом» и Куньлунем" заявленный тотал был пробит, то почему бы не забросить нужные 5 шайб и в более расслабленном состоянии, когда не будет ни какой ответственности за результат?

Кроме того, только в трёх из 15-ти последних матчей китайской команды зрители увидели меньше пяти шайб. Статистика обнадёживает.



В 10-ти последних матчах «Адмирала» лишь дважды не было забито 5 голов. Это как раз две крайние встречи, которые «дальневосточники» волшебным образом выиграли со счетом 4-0 и 3-0. А ведь всё хорошее когда-нибудь заканчивается.



Я не думаю, что «Адмирал», который до этого сыграл на ноль только один матч, сможет продлить текущую сухую серию до трех игр. Попробуем заиграть общий верх.

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