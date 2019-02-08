«Сакраменто» второй раз в сезоне разберётся с «Майами»

В прогнозе на поединок между «Селтикс» и «Лейкерс» была допущена чудовищная ошибка. Совершенно не учтённым оказался фактор мотивированного Рондо, который настраивал всех партнёров на предстоящий матч, словно на решающую битву в карьере, а также давал установки в тайм-аутах.

Калифорнийцы установили рекорд франшизы по количеству точных попаданий из-за дуги и сумели вырвать победу в самой концовке. Фора «-7» на хозяев провалилась во многом благодаря тройке Ирвинг – Смарт – Моррис, которые отправили в цель лишь 9 из 36 попыток в поле. Сыграла ставка на индивидуальный тотал «Бостона» больше 114,5 очка. Нападение доминировало над обороной, хозяева смогли отметиться 128 баллами.

Выбор на «Селтикс» по передачам с форой «-2» принёс рубрике разочарование, хотя начиналось всё оптимистично. Заключительную 12-минутку «Лейкерс» выиграли по ассистам со счётом 8-5, и в итоге по данному показателю фиксируем равенство.

«Бостон» припомнит Леброну прошлогоднюю битву за Восток «Селтикс» одолеют «Лейкерс» с форой «-7» и наберут не менее 115 очков — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 30 750 фишек.

Заход дня: basketnda взял тоталы больше 214, 223 и 224,5 балла в поединках «Мэджик» — «Тимбервулвз», «Трэйл Блэйзерс» — «Спёрс» и «Селтикс» — «Лейкерс» соответственно с общим коэффициентом 5.17.

«Сакраменто Кингз» — «Майами Хит»

Выбор №1: победа «Кингз» с форой «-3» за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Харрисона Барнса больше 3,5 подбора за 1.67

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)

Выбор №3: тотал потерь больше 27,5 за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №4: индивидуальный тотал «Кингз» больше 109,5 очка за 1.8

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек).

«Кингз» и «Хит» решали свои задачи в период обменов, которые были совершенно непохожими. Менеджмент «Сакраменто» избавился от Рэндольфа, подарил «Хьюстону» Шамперта, а прибрёл Бёркса и Барнса. Бывший игрок «Маверикс» добавит класса и индивидуального мастерства молодой банде Дэвида Йоргера, а платёжная ведомость калифорнийцев не сильно пострадает от данного трейда.

Боссы «Майами» скинули ужасный контракт Тайлера Джонсона за чуть менее чудовищное соглашение Райана Андерсона, вот только к сделке пришлось добавить Уэйна Эллингтона. Состав «Хит» частенько выезжал за счёт глубины и действий резервистов, но теперь возможности Эрика Споэлстра несколько снизились, а травмированные Драгич и Деррик Джонс ещё не восстановились.

Фаворитами у букмекеров идут хозяева, однако аналитики недооценивают Фокса и компанию. Фора «-3» на «Сакраменто» за 1.9 выглядит прекрасно, данное предложение мы обязаны взять. В текущем сезоне «Кингз» дома провели десять матчей с соперниками, у которых меньше 50% побед, и во всех поединках коллектив Дэвида Йоргера оказывался сильнее. К тому же, в единственной очной дуэли в нынешней регулярке «Хит» дома уступили 113-123.

У «Сакраменто» частенько возникают проблемы с грандами. «Кингз» пока ещё сложно противостоять клубам, в которых выступают звёзды первой величины. Зато середняков и аутсайдеров калифорнийцы щёлкают как орешки. «Майами» представляет из себя как раз классическую прослойку между топами и подвалом. Порой парни Эрика Споэлстры способны преподносить сенсации (например, пару дней назад «Хит» на выезде одолели «Трэйл Блэйзерс»), но подобные вспышки слишком редки, и на дистанции отчётливо проявляется уровень текущего состава.

Дома «Кингз» практически всех оппонентов затягивают в излюбленный баскетбол на высоких скоростях, поэтому заиграем также тотал хозяев больше 109,5 очка. В 8 из 10 крайних сражений на своём паркете баскетболисты «Сакраменто» пробивали установленную планку. Разумеется, главным настораживающим фактором следует считать выступления «Хит» в гостях, где в 4 последних поединках добыто 5 побед и продемонстрирована отличная оборона. Но, если присмотреться к поверженным оппонентам, то лишь «Портленд» можно отнести к контендерам, а в успехах над «Никс», «Кавальерс» и «Буллз» ничего особенного нет.

Защите «Майами» проще действовать против оппонентов, в стане которых есть 1-2 яркие звезды, а остальные парни на подхвате и по уровню соответствуют набору ролевиков «Хит». Нападение «Кингз» в своём нынешнем виде изобилует разнообразием вариантов, ведь сама система Дэвида Йоргера построена на альтруизме и поиске наилучшего продолжения. «Сакраменто» сейчас отдалённо напоминает «Голден Стэйт» в период становления, а лидеры коллектива предпочитают командные достижения личной статистике.

В индивидуальных показателях стоит отметить тотал больше 3,5 подбора Барнса. Коэффициент, конечно, катастрофически низкий, однако шанс на проход с лихвой это перекрывает. Харрисон с огромной вероятностью будет действовать в роли растягивающей четвёрки, а Бьелица отправится на скамейку. У «Хит» целая россыпь парней с сумасшедшей антропометрией, поэтому помощь бывшего форварда «Далласа» на щитах хозяевам пригодится. За «Маверикс» наш герой собирал 4,2 отскока в среднем за матч.

Заключительный выбор основан исключительно на статистических показателях. «Хит» совершают по 15,1 потерь за встречу, а «Кингз» ровно на одну меньше. Тотал огрехов установлен на отметке 27,5 балла, естественно, мы проверим верх. Во-первых, по числам у нас есть некоторый запас, а, во-вторых, некоторые изменения в составах вряд ли добавят командам сыгранности. Логичнее ожидать дополнительных ошибок.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 28 750 фишек.

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