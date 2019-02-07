«Бостон» припомнит Леброну прошлогоднюю битву за Восток

«Селтикс» одолеют «Лейкерс» с форой «-7» и наберут не менее 115 очков — в «Большом куше».

«Милуоки» и «Вашингтон» померились силами в баскетболе без серьёзного сопротивления в защите, что вполне логично привело к уверенной виктории «Бакс». Ставки на победу хозяев в первой половине с форой «-6» и тотал подопечных Буденхольцера больше 61,5 очка по итогам двух стартовых четверть прошли с приличным запасом.

К большому перерыву «Уизардс» отгрузили 10 из 19 из-за дуги и набрали аж 65 баллов, однако Яннис и партнёры доминировали во всех компонентах. «Бакс» лучше атаковали с любой дистанции, делали перехваты, улетали в быстрые прорывы и прекрасно двигали мяч. Подавляющее преимущество хозяев вылилось в 85 очков спустя 24 минуты.

Выбор на викторию «Милуоки» с форой «-7» при тотале больше 230 очков на стыке третьей и заключительной четвертей оказался в опасности, но в дальнейшем хозяева вернули себе комфортный перевес и спокойно доиграли встречу. Об общей результативности переживать не пришлось, в данном аспекте матч превзошёл даже самые смелые ожидания.

«Милуоки» накажет «Вашингтон» за слабую игру в обороне «Бакс» уже в первой половине решат все вопросы в противостоянии с «Уизардс» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 31 285 фишек.

Заход дня: 446202i446202 выбрал «Уорриорз» с форой «-15» и тотал больше 24,5 очка Йокича с общим коэффициентом 4.037.

«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Выбор №1: победа «Селтикс» с форой «-7» за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Селтикс» больше 114,5 очка за 1.92

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)

Выбор №3: победа «Селтикс» по передачам с форой «-2» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек).

Две самые титулованные команды в истории НБА сойдутся на паркете легендарного «Ти-Ди Гардена», но сегодня в 23:00 по московскому времени закроется окно для обменов, поэтому не совсем понятно, в каких сочетаниях оба коллектива выйдут на площадку.

В ближайший день лучше совсем отказаться от ставок, однако столь статусное сражение мы не можем пропустить. У «Селтикс» с ростером всё более-менее стабильно, но при удобной возможности Дэнни Эйндж обменяет кого угодно, а в составе калифорнийцев, пожалуй, все за исключением Леброна могут оказаться вовлечены в сделку по Энтони Дэвису или другим исполнителям.

В интернете гуляет информация о том, что генеральный менеджер «Пеликанс» мстит «Лейкерс» за наглые действия Рича Пола и Джеймса, специально выставляя невыполнимые условия. Для чего? Молодёжь «Лос-Анджелеса» деморализована, ветераны орут на тренера, Король в одиночестве сидит на скамейке, и никто не хочет отрабатывать в защите.

В предстоящем поединке гости точно обойдутся без Лонзо, под вопросом Леброн, Кузма, Харт и Зубац. У «Бостона» возвращаются Ирвинг и Моррис, с травмой Бэйнс, но Арона всегда готов подменить Тайс и кто-либо из более юных баскетболистов. «Селтикс» очевидные фавориты, однако букмекеры выставляют достаточно скромный гандикап на парней Брэда Стивенса. За пару часов до встречи коэффициент рискует сильно просесть, поэтому берём хозяев с форой «-7» пока есть такая возможность.

Причины относительной веры аналитиков в калифорнийцев не совсем логичны. Учитывая атмосферу в коллективе Люка Уолтона, спад результатов и слухи об обменах, можно было ожидать порядка 12-15 баллов в пользу «Селтикс». У «Бостона» 10 побед в 11 последних матчах, а единственное поражение получено в самой концовке от звёздных «Уорриорз». У «Лейкерс» 6 неудач в крайних 8 поединках и огромные проблемы с обороной.

За 1.92 также проверим индивидуальный тотал хозяев больше 114,5 очка. Парни Брэда Стивенса далеко не всем отгружают полную авоську, но действия (или бездействие) калифорницев в защите внушают оптимизм по данному выбору. На выезде «Лейкерс» пропустили 128 от «Оклахомы», 138 от «Хьюстона», 120 от «Клипперс», 115 от «Голден Стэйт» и 136 «Индианы». Да, в трёх случаях игрался овертайм, но и без дополнительных пятиминуток везде, кроме «Стэйплс-центра» оборона Люка Уолтона трещала по швам.

Молодёжь «Селтикс» уже почувствовала вкус побед в плей-офф, поэтому оценивает себя соответствующим образом. Иногда у зелёных возникают проблемы с мотивацией в матчах с аутсайдерам или недовольство распределением ролей. Ближайший соперник «Бостона» заставит команду выйти максимально концентрированной, по спортивному злой и заряженной.

Во-первых, «Лейкерс» являются для хозяев принципиальным противником, а поединок покажут по национальному телевидению. Во-вторых, именно Леброн не пустил «Селтикс» в большой финал, поэтому «Бостон» обязательно постарается отомстить Королю, усилить раскол в составе калифорнийцев и понизить их шансы на попадание в кубковую восьмёрку. Даже если «зелёные» создадут приличный запас, то никакой пощады в концовке не будет.

Под Люком Уолтоном шатается кресло, Джеймс давит и на тренера, и на молодёжь, и на Мэджика Джонсона, а нынешние «Лейкерс» не слишком похожи на коллектив с высоким уровнем стрессоустойчивости. Опытные ветераны в любой ситуации проявляют профессионализм и держат марку невзирая на слухи, но те же Бизли и Стивенсон предпочитают бунтовать, а юные таланты демонстративно обижаются. Такой разношёрстный набор «Бостон» с огромной вероятностью вынесет вперёд ногами.

Заключительный выбор сделаем также в пользу «Селтикс», но уже по передачам с форой «-2». Если оценить всю дистанцию сезона, то статистика не в нашу пользу. «Зелёные» отдают по 26,3 ассиста, а «Лейкерс» по 24,6, однако в пяти последних домашних матчах парни Брэда Стивенса помогают друг другу отличиться в среднем по 29,4 раза, а калифорнийцы лишь с «Оклахомой» выдали потрясающие командные взаимодействия, после чего потянулась череда проблем.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 29 785 фишек.

Играешь сам? Поделись своим опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.