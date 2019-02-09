Стивен Адамс разорвёт трёхсекундную зону «Хьюстона»

«Кингз» выдали потрясающий рывок в заключительной четверти матча с «Хит», прекрасно отработали в защите и сумели вырвать победу. Фора «-3» на хозяев прошла в самой концовке, однако индивидуальный тотал «Сакраменто» больше 109,5 очка не сыграл. Парни Дэвида Йоргера набрали лишь 17 баллов за стартовую 12-минутку.

«Сакраменто» второй раз в сезоне разберётся с «Майами» «Кингз» отгрузят «Хит» от 110 очков, а Харрисон Барнс возьмёт от 4 подборов — в «Большом куше».

Барнс спокойно преодолел планку в 3,5 подбора. В своём дебютном матче за «Кингс» Харрисон получил массу времени и забрал 7 отскоков. Также уверенно прошла ставка на общий тотал потерь больше 27,5. Хозяева допустили 14 огрехов с мячом, а баскетболисты «Майами» ошибались ещё чаще.



Таким образом, банк содержит 31 460 фишек.



Заход дня: orenbasket выбрал чистые победы «Пистонс», «Бакс», «Пеликанс» и «Кингз» с общим коэффициентом 4.061

«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Выбор №1: индивидуальный тотал Стивена Адамса больше 13,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №2: тотал самой результативной четверти больше 67,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Джеймса Хардена меньше 38,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Центральным матчем ближайшего игрового дня в НБА, безусловно, станет сражение между «Рокетс» и «Тандер». У «Оклахомы» девять побед в десяти последних поединках, уверенная третья строчка на Западе, а с травмами лишь Роберсон и Абринес. «Хьюстон» выиграл три выездных битвы кряду, с повреждением только Капела, состав пополнился Шампертом, поэтому зрителей ожидает настоящая рубка.



В нынешнем сезоне команды обменялись домашними викториями, но в предстоящей встрече на бумаге силы практически равны, выбрать победителя неимоверно сложно. Велик соблазн поставить на тотал меньше 235, который в очных сражениях не пробивается уже 11 поединков подряд, однако оба коллектива за последние пару неделю недель входят в топ-5 по эффективности и действуют в высоком темпе. К тому же, существует вероятность огромного количества штрафных. Проверять общую планку результативности мы не станем.

Если букмекеры ожидают увидеть в среднем по 58-59 баллов за четверть, то здесь напрашивается другой, не менее интересный вариант. Тотал самой результативной 12-минутки больше 67,5 очка за базовые 1.9 смотрится перспективно. Нет никаких сомнений в том, что хотя бы в одном из игровых отрезков обе команды пробьют «тридцатку», а дальше дело за малым. «Хьюстон» забросает гостей дальними бомбами, «Оклахома» ответит ранним нападением и разрывом чужой краски. Арбитры, разумеется, накинут десяток попыток с линии, и необходимую сумму мы наверняка получим.



У «Оклахомы» интересно выглядит верх сразу нескольких исполнителей. Джордж демонстрирует лучший баскетбол в своей карьере и творит действительно потрясающие вещи, но тотал Пола установлен на отметке 29,5 очка, а коэффициент уже прилично просел, придётся отказаться от данной затеи.

С Грантом ситуация несколько иная. Букмекеры дают 13,5 балла на мощного форварда «Тандера», а Джерами преодолевал указанный рубеж в 6 из 7 последних поединков. К тому же, в опекунах 9 номера «Тандер» в любом случае окажется оппонент, сильно уступающий в габаритах. Опасения вызывают система защиты Д’Антони и возможный эгоизма Джорджа с Уэстбруком. Если «Рокетс» откажутся от подстраховки, а лидеры гостей не будут жадничать, то ставка должна заходить.



Однако рубрика делает выбор в пользу тотала Адамса больше 13,5 очка. Верх центрового гостей пройдёт с огромной вероятностью при любой результативности матча независимо от победителя всей встречи. Во-первых, в старте «Хьюстона» выйдет Фарид, который недостаточно высок для качественного выступления в роли единственного великана и ужасно защищается против пик-н-роллов. Во-вторых, Стивен находится в топ-3 по подборам в нападении, поэтому, если Уэстбрук не выдаст 80% с игры, то 12 номер «Тандер» обязательно добавит несколько мячей после отскоков.

Заключительный выбор лучше обойти стороной. Ставка на тотал меньше 38,5 очка Хардена сделана не из логических соображений, а из личного отношения к звезде «Рокетс». В нынешнем сезоне Бородач не только пользуется благосклонностью арбитров, так ещё и пытается отнять у Расселла Уэстбрука лавры главного эксперта по набору мусорной статистики. В безнадёжно проигранном матче с «Наггетс» Джеймс набрал-таки необходимую для продления серии «тридцатку» в самой концовке и вряд ли остановится на достигнутом.



Молодого Фергюсона Харден обязательно купит на фолы, а в случае необходимости изобразит адские муки судьям и пойдёт пробивать штрафные. Билли Доновану придётся выбирать: отправить на опеку Бороды Джорджа, что приведёт к дополнительной нагрузке на своего лидера, или постараться наглухо прикрыть всех остальных игроков «Хьюстона». Более вероятным выглядит вариант, при котором «Оклахома» сосредоточит основные усилия на действующем MVP, хотя и при таком раскладе Джеймс в состоянии отгрузить 40 очков.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 29 960 фишек.



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