«Сакраменто» одолеет «Финикс» и продолжит гонку за плей-офф

В прошедшем игровом дне в НБА случилось сразу два фантастических камбэка, один из которых пришёлся на поединок между «Хьюстоном» и «Оклахомой». Для рубрики встреча принесла лишь разочарование, так как все три сделанные ставки оказались неудачными. Когда одна из команд выдавала сумасшедшую четверть, другая вдрызг проваливалась, из-за чего тотал больше 67,5 в самой результативной двенадцатиминутке остался непробитым.

Гости совсем не использовали в нападении Адамса, поэтому центровой «Тандер» не сумел даже близко подобраться к планке в 13,5 балла. Уэстбрук собрал квадрупл-дабл, но львиная доля передач Расселла пришлась на Джорджа и снайперов. Стоит отметить качественную оборону «Рокетс» и достойную работу Фарида на щитах. Свою дуэль великан «Хьюстон» выиграл.

Стивен Адамс разорвёт трёхсекундную зону «Хьюстона» Адамс наберёт от 14 очков, Джордж попробует остановить Хардена — в «Большом куше».

Харден уверенно преодолел тотал 38,5 очка. Удивительного в этом мало, если учесть 28 попыток в поле и ещё 15 с линии штрафных. Сумасшедшая серия Джеймса продолжается, однако данную встречу лидер «Рокетс» вряд ли может занести себе в актив.

С другой стороны, Майк Д’Антони так верит в действующего MVP, что в решающем владении ключевая комбинация «Хьюстона» выглядела следующим образом: Харден стучит мячом в пол 20 секунд, разменивается на Уэстбрука, кидает шальную трёшку, разводит руки, для верности ещё и падает, но судьи молчат.

Таким образом, банк содержит 29 960 фишек.

Заход дня: dacascos поставил на победу «Уизардс» при 16 или более очках Аризы за 4.2

«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз»

Выбор №1: победа «Кингз» с форой «-9,5» за 2.12

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 560 фишек)

Выбор №2: победа «Кингз» в первой половине с форой «-4» за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал «Кингз» больше 118,5 очка за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Выбор №4: индивидуальный тотал Де’Аарона Фокса больше 15,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №5: индивидуальный тотал Харрисона Барнса больше 3,5 подбора за 1.62

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 310 фишек)

«Кингз» усилились Харрисоном Барнсом и продолжают борьбу за плей-офф, а «Санз» успешно борются за максимальный шанс на получение первого пика будущего драфта. Обе команды имели в распоряжении по одному дню отдыха, а с травмированными ситуация несколько различается.

У «Сакраменто» все здоровы, а гостям не помогут Уоррен и Мелтон. После данной встречи парни Дэвида Йоргера проведут четыре гостевых поединка кряду с серьёзными соперниками, поэтому хозяевам необходимо побеждать.

Букмекеры, естественно, отдают явное предпочтение «Кингз», однако фора «-9,5» идёт за солидные 2.12, и мы не можем пройти мимо столь щедрого предложения. Периодически «Финикс» способен на сенсации или достойное сопротивление на выезде, но, если у «Санз» что-то не получается, то в подавляющем большинстве случаев Букер и компания уступают с огромным гандикапом.

У «Сакраменто» дома 11 из 11 против коллективов, у которых меньше 50% викторий, что подтверждает классический тезис о тренерской, однако всё ещё молодой команде. Со статусными соперниками «Кингз» пока тяжело конкурировать, зато середняков и аутсайдеров парни Дэвида Йоргера жалеть не собираются. К тому же, около месяца назад Фокс и компания потерпели одной из самых глупых поражений в сезоне, упустив преимущество в 21 очко над «Финиксом».

За последние девять выездных встреч «Санз» проиграли в 2 балла «Спёрс», «Тимбервулвз» и «Рэпторс», а в шести остальных случаях перевес исчислялся двузначными числами. Коллектив Игора Кокошкова бросает из стороны в сторону, но это неудивительно. Молодость, низкий уровень дисциплины, эгоизм, личные амбиции и груз поражений негативно влияют на уровень взаимодействия баскетболистов «Финикса». На некоторых отрезках Букер с партнёрами выступают прекрасно, однако на дистанции всего матча подобное происходит крайне редко.

По сезону у «Кингз» ужасные «-2,4» в первых половинах и 24 строчка по данному показателю в лиге, но мы всё равно берём хозяев с форой «-4» на указанном отрезке. Дело в том, что «Санз» абсолютно худшая команда ассоциации по действиям в двух первых четвертях с катастрофической разницей «-7». Оба коллектива состоят из огромного количества юных игроков, от которых сложно ожидать стабильность. В своей прошлой встрече «Сакраменто» уступал «Майами» к большому перерыву в 9 очков, а Дэвид Йоргер умеет делать выводы и вносить коррективы.

Реваншистские настроения придадут «Кингз» дополнительную мотивацию, что с учётом дырявой обороны «Финикса» вынуждает нас проверить тотал хозяев больше 118,5 очка хозяев. «Санз» являются худшей командой западной конференции по защитному рейтингу, «Сакраменто» действует в ураганном темпе, а подопечные Игора Кокошкова пока ещё не способны на выезде диктовать свои условия. Гостям придётся подстраивать под стиль игры соперника, что приведёт к граду открытых трёшек и проходам под кольцо.

Второй раз подряд в матче «Кингз» сделаем ставку на тотал больше 3,5 подбора Барнса. Коэффициент даже хуже, чем в предыдущем случае, однако упрямство букмекеров по отношению к новобранцу «Сакраменто» не совсем понятно. Харрисон выходит в старте, получает массу времени и в основном действует на позиции мощного форварда, а его средний показатель по сезону составляет 4,3 отскока с учётом того, что в «Далласе» свой щит постоянно снимал Джордан.

Раз все выборы так или иначе идут в пользу хозяев, то добавим ещё верх на Фокса. Аналитики выставляют 15,5 балла на результативность 5-го номера «Кингз», который набирает 17,2 очка за матч. В двух крайних встречах Де’Аарон провалился и выдал в сумме 8 из 25 с игры. Если в лиге и существует соперник, позволяющий поправить личную статистику и вернуть уверенность в собственных силах, то «Финикс» идеально подходит на роль боксёрской груши.

Итого: сделано 5 ставок на сумму 2500 фишек. В банке осталось 27 460 фишек.

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