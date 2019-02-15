Российские биатлонисты выступят в спринте не хуже французов

Мужской спринт в Солт-Лейк-Сити

Ставка: лучший представитель России выше лучшего результата Франции за 1.90

Вчерашний женский спринт прошёл удачно для нас. Доротея Вирер, как и ожидалось, не попала в топ-6. На волне успеха предлагаю продолжить разбор американского этапа Кубка мира, тем более что сегодня мы имеем больше пищи для размышлений.

Доротея Вирер вновь не попадёт в топ-6 спринта Лидер Кубка мира не оправдает свой статус.

Вопреки ожиданиям, погодные условия не оказались ужасными. Вместо обещанных синоптиками +11, было +6. С осадками больших проблем не ощущалось, а ветер пусть и постоянно гулял по стрельбищу, но оказался не таким коварным, каким его описывали наши девушки. Если уж Дениз Херрман, стреляющая на ноль «стойку» только по праздникам, смогла чисто отработать этот элемент, значит, условия для стрельбы хорошие.

Во время мужского спринта ожидается примерно такая же погода. Вероятность осадков не так велика, плюсовая, но не критическая температура и постоянный ветер с которым вполне можно справляться.

Трасса будет не в лучшем состоянии, учитывая температуру. Она будет ухудшаться в течение гонки. Именно поэтому все сильнейшие биатлонисты заявлены в первой половине стартового листа.



Раз условия в Солт-Лейк-Сити позволяют успешно работать на рубеже, то все главные разборки состоятся на лыжне. Младший Бё в своем интервью отметил сложности трассы: «Во-первых, старт идёт прямо в гору. Совсем без равнинных участков. Здесь можно, как мы говорим, наесться на всю оставшуюся трассу».



Йося абсолютно прав, здесь, на высоте 1700 метров и при такой сложной трассе, можно проиграть или отыграть очень много. Поэтому на высоких местах сегодня будут более скоростные и физически готовые биатлонисты, а не точные стрелки, как это часто бывает. Напомню, что в Солт-Лейк-Сити особенная трасса.

На большинстве этапов Кубка мира мы видим сочетания подъёмов, спусков и равнины, где спортсмен может и работать, и отдыхать. Здесь трасса построена таким образом, что отдыхать негде. Спусков практически нет, есть длинные пологие подъемы, на которых приходится работать и работать.

Простой пример из вчерашней гонки. Кузьмина, стартовавшая через 30 секунд после Васильевой, пришла на первый огневой рубеж раньше российской биатлонистки. При этом Анастасия была не лучшей по скорости, а Маргарита далеко не худшей. Поэтому разрывы в сегодняшней гонке вырастут за счёт хода, а не стрельбы, как это бывает в спринте в 95% случаев.



Сегодня достаточно много мыслей для ставок, но мало конкретных выборов. Букмекеры ставят на четвёртое место среди своих фаворитов гонки Бенедикта Долля. Для меня это странно. Немца нельзя назвать сверхскоростным лыжником, а на стрельбе из позиции стоя у него катастрофические 69%. В целом в последних пяти гонках Долль промахивается 4,5 раза.

Ветле Шостад Кристиансен в Кэнморе показал лучший ход в эстафете и второй ход в индивидуальной гонке. Норвежец хорошо готов физически и имеет вполне рабочий процент попаданий (86). Думаю, и сегодня Кристиансен окажется на высокой позиции.

В Кэнморе Гараничев и Логинов были сильнее всех ходом, если не брать в расчёт неудержимых норвежцев. Судя по результатам канадского этапа, наши ребята имеют солидный перевес в скорости над французами и при этом совершенно не уступают в стрельбе.



Поэтому очень хочется сделать ставку «лучший представитель России выше Франции» за 1,9. Правда есть одно но. В Антхольце, где тоже «высота», Франция во всех гонка имела по 3-4 представителя в первой пятёрке. Предлагаю сегодня поставить против Долля, довериться Кристиансену и осторожно поверить в наших ребят. Делайте правильный выбор, болейте за любимых биатлонистов.

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