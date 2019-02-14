Доротея Вирер вновь не попадёт в топ-6 спринта

Женский спринт в Солт-Лейк-Сити

Ставка: Доротея Вирер не попадет в топ-6 за 2.05



Так и не пробежав полную программу на первом «выездном» этапе Кубка мира, биатлонисты отправились на второй. Сложно было представить, что в этом заокеанском турне биатлонистов может ждать что-то более тяжёлое, чем суровые морозы Кэнмора. Но Солт-Лейк-Сити подготовил для спортсменов новые трудности: +11, снег с дождём и сильный ветер. Что может быть хуже для биатлона?



Если из-за морозов Кэнмора гонки просто отменили, избавив биатлонистов от мучений, то со всеми неприятностями Солт-Лейк-Сити спортсменам всё-таки придётся справляться. Впрочем, вероятность того, что дождь совсем смоет трассу, тоже исключать нельзя.

Из положительных моментов стоит отметить зрительский ажиотаж среди американцев. Все VIP-места выкуплены, а свободный вход должен помочь заполнить трибуны. Организаторы неплохо поработали над рекламой, да и в целом американцы знают о биатлоне намного больше своих канадских соседей.



Ещё перед Кэнмором было принято решение, что на обоих «выездных» этапах примут участие одни и те же российские спортсмены, независимо от результатов. Оно и понятно, нет смысла гонять через океан два состава.

Кстати, о результатах. После слабого выступления Валерии Васнецовой на первом этапе женской эстафеты в Кэнморе на неё вылилась масса критики. Напомним, что на своём этапе по скорости Валерия не уступила только спортсменке из Кореи и зашла на штрафной круг, отстав в итоге почти на три минуты.



Сразу после гонки Валерия «извинилась перед всеми болельщиками сборной», но позднее передумала и написала «Важный пост для всех «диванных и многознающих» любителей биатлона». То сообщение вызвало ещё больше критики в адрес молодой биатлонистки. Не думаю, что подобная «война» с критиками должна помочь Валерии пережить неудачу в эстафете.



По крайней мере сегодня Васнецова будет в очень сложном психологическом состоянии, поэтому нужно ставить против неё, хотя на момент написания статьи ни одна БК не дала на Валерию котировки.



Также сложности должны возникнуть у Кайсы Мякяряйнен. В то время как другие спортсменки отдыхали (например, Маргарита Васильева погрузилась в сон на целых 23 часа), финка путешествовала по Канаде и США в поисках своего оружия и дороги в Солт-Лейк-Сити.

В сегодняшней гонке, да и в целом на этом этапе у биатлонистов будет немало проблем с работой на рубеже. Мало того что будет неприятный снег с дождём, так ещё и особенности стрельбища здесь не самые простые. Дело в том, что местность открытая и ветер практически никогда не затихает.



Наши девушки отметили, что ветер дует чаще всего в лицо, что ещё больше осложняет ситуацию. Поэтому в сегодняшней гонке можно ставить на большое количество промахов. Учитывая погодные условия, трасса должна быть достаточна мягкой. С каждой минутой гонки она будет только ухудшаться. Поэтому сложнее на лыжне будет высоким и более тяжёлым спортсменкам, а также тем, кто имеет поздние стартовые номера.



Сегодня я хочу поставить против Доротеи Вирер. В Кэнморе итальянка показала не лучший ход. В индивидуальной гонке Доро стала только 20-й по скорости, также много проиграла и в эстафете. Не оправдывает Вирер и свои высокие средние проценты стрельбы (89%).



Если раньше количество промахов было в районе 0-1, то в последних гонках всё чаще мы видим 2-3. Видно, что делать результат на лыжне итальянка сейчас не готова, а восполнить слабую скорость работой на рубеже, учитывая последние результаты и сложную погоду, будет очень сложно.



Букмекеры за старые заслуги ставят Вирер в топ-6 на сегодняшний спринт, но я думаю, что там итальянки не будет. Этот вариант и возьмём.

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