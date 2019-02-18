«Челси» не сможет переиграть «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Ставки: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.83

В английской Премьер-лиге перерыв, но футбольная жизнь на Туманном Альбионе не останавливается. В рамках 1/8 финала национального Кубка «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в очной встрече выяснят звание второго кандидата на почётный трофей. Из других грандов в турнире остался лишь «Сити» Гвардиолы.



Обе команды подходят к предстоящему поединку в далеко не лучшем состоянии. «Красные дьяволы» потерпели первое поражение под руководством Сульшера и выглядели слабо и пассивно на родном «Олд Траффорд», а Сарри чередовал победы над аутсайдерами с унизительными разгромами от «Борнмута» и всё того же «Манчестер Сити».



Букмекеры видят очевидными фаворитами «аристократов», что несколько удивительно. За 1.83 доступен вариант «Юнайтед» не проиграет, и мы обязаны заиграть данное предложение. «Челси» сражался в Лиге Европы с «Мальмё» полуторным составом, но тот же Азар всё равно появился на поле.



Лондонцам пришлось совершать перелёт, а их встреча состоялась на два дня позже, нежели матч «МЮ» с ПСЖ. «Красные дьяволы» остров не покидали, поэтому в физическом плане гости должны себя чувствовать, как минимум не хуже соперника.

В столь сокрушительном поражении «Манчестера» в Лиге чемпионов ничего страшного не произошло. Кому-то могло показаться, что с нынешним составом волшебник Сульшер сможет пошуметь в Европе, но сам норвежец, похоже, чётко понимал возможности своей команды.

Учитывая молодость, желание учиться и настоящую одержимость текущего наставника «Юнайтед», есть все основания полагать, что «красные дьяволы» смогут прогрессировать и быстро реабилитируются за прошлую неудачу.



У Сарри сейчас критическое положение. Разгром от «Сити» стал серьёзным ударом по имиджу клуба. Например, Джейми Каррагер заявил, что Маурицио превратил «Челси» в «Арсенал». Итальянскому специалисту крайне важно добыть любой трофей и вывести «аристократов» в Лигу чемпионов, но по его работе в «Наполи» прослеживалась одна негативная тенденция: неаполитанцы могли демонстрировать очаровывающий футбол и биться на равных с «Ювентусом», однако ни одного титула с любителем покурить так и не взяли.

«Челси» дома относительно недавно одолел «Тоттенхэм» и «Сити», поэтому поражение «МЮ» совсем уж исключать нельзя, но не настолько сильны «аристократы», чтобы давать на их победу коэффициент 2.1 даже в родных стенах. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» ещё под руководством Моуриньо добыли ничью 2-2 на «Стэмфорд Бридж», тогда хозяев в компенсированное время спас Баркли.



Сульшер с огромной вероятностью выстроит контратакующую модель. Гостям не помогут Лингард и Марсьяль, что снижает возможности скоростного выхода из обороны в атаку, но в распоряжении норвежца остаются Рэшфорд, Лукаку и Санчес.



По Жоржиньо наверняка отработает Погба или Эррера, а Игуаин ещё далёк от оптимальной формы. Конечно, игру способен сделать Азар, однако шансы на подобное развитие событий явно ниже 50%, поэтому Х2 на гостей стоит проверить.



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