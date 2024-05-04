«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.88.

Пока что решение назначить на должность главного тренера Мусаева не совсем себя оправдывает. В каких-то моментах игра краснодарцев стала лучше. Однако также у «быков» есть несколько серьёзных проблем, требующих срочного решения. Первая касается дисциплины. Команда стала получать слишком много карточек. Ещё бросается в глаза, что ухудшилась игра при обороне. В последних пяти встречах в РПЛ они пропустили семь мячей.

«Ахмат» попробует этим воспользоваться. После назначения на должность главного тренера Магомеда Адиева клуб начал с чистого листа. В последних трёх матчах в первенстве победили ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (5:1). «Зелёные» пристрастились к чехарде со специалистами. Как только происходит смена наставника, команда из Грозного оживает и выдаёт мощный отрезок.

Гости поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от располагающейся в зоне стыковых матчей за право сохранить путёвку в элитном дивизионе «Балтики» составляет три очка. Расстояние не такое уж большое. Мотивации у грозненцев никак не меньше, чем у «Краснодара».

Поэтому предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют» за коэффициент 1.88. Адиев может стать серьёзной преградой для Мусаева в борьбе с «Зенитом» за золотые медали РПЛ. Тренер сборной Казахстана воодушевил грозненцев. Их результативность, самоотдача и игра в целом заметно улучшились.