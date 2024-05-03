«Хетафе» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Хетафе» – «Атлетик».

Ставка: победа «Атлетика» за 2.22.

«В чемпионате Испании наступает решающая пора. В матче «Хетафе» — «Атлетик» будет решаться судьба еврокубкового места.

При этом «Атлетик» не побеждает уже четыре тура подряд и стремительно теряет шансы на Лигу чемпионов, но остаётся в зоне других мест, дающих право в следующем сезоне играть на европейской арене.

«Хетафе» дома играет намного лучше, чем в гостях. На своём стадионе футболисты этой команды проиграли всего три раза и сейчас занимают восьмую строчку в турнирной таблице, что, как вы понимаете, оставляет им право надеяться на еврокубки. Так, в последнем туре подопечные Бордаласа обыграли на выезде «Альмерию» — 3:1. А вот «Атлетик» с таким же счётом уступил важнейшую встречу «Атлетико».

В пяти последних очных матчах эти соперники сыграли между собой вничью. Наверное, на этот раз кто-то из оппонентов всё-таки выиграет. И этим «кто-то» станут гости. Очень уж они злы на самих себя, плюс надо попробовать вернуться в гонку за попадание в Лигу чемпионов. «Атлетик» выиграет и лишит «Хетафе» последних иллюзий о еврокубках», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».