«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.93.

«Подходит завершающая стадия АПЛ, и все матчи уже большие, а когда играет действующий чемпион и претендент на победу в этом чемпионате — это особое внимание.

«Вулверхэмптон» приедет без своего главного тренера, который получил дисквалификацию. Повлияет ли это на игру? Отчасти. Стоит вспомнить, что в этом сезоне «волки» уже обыгрывали «Манчестер Сити». Однако сейчас в четырёх из последних шести матчей «Вулверхэмптон» не может забить, а впереди страшный «Манчестер Сити».

Думаю, что в первом тайме гости поупираются, а во втором тайме уже полетит всё, что будет запущено, поэтому беру тотал второго тайма больше первого. На первый тайм у гостей сил хватит, а во втором уже за дело возьмутся мастера», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».