Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.93.

«Подходит завершающая стадия АПЛ, и все матчи уже большие, а когда играет действующий чемпион и претендент на победу в этом чемпионате — это особое внимание.

«Вулверхэмптон» приедет без своего главного тренера, который получил дисквалификацию. Повлияет ли это на игру? Отчасти. Стоит вспомнить, что в этом сезоне «волки» уже обыгрывали «Манчестер Сити». Однако сейчас в четырёх из последних шести матчей «Вулверхэмптон» не может забить, а впереди страшный «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что в первом тайме гости поупираются, а во втором тайме уже полетит всё, что будет запущено, поэтому беру тотал второго тайма больше первого. На первый тайм у гостей сил хватит, а во втором уже за дело возьмутся мастера», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на футбол с коэффициентом 7.96: «Монако» и «Интер» порадуют качественным футболом
Экспресс на футбол с коэффициентом 7.96: «Монако» и «Интер» порадуют качественным футболом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android