«Жирона» – «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 34-го тура Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Жирона» – «Барселона» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Барселона» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.35.

«Каталонское дерби. И у «Барселоны» есть должок перед «Жироной» за матч первого круга, когда она уступила у себя – 2:4. Та встреча, наверное, войдет в тройку лучших в сезоне точно. Тогда «Жирона» боролась за лидерство с «Реалом» и играла в шикарный футбол. Но и сейчас эпизодически она его показывает. Всего 2 очка между командами, правда, уже в пользу «Барсы». Но у себя дома «Жирона» так никому и не проигрывает со времен матча с «Реалом» в первом круге. Была ничья 0:0 с «Реал Сосьедадом». Но в последних четырех матчах победы, причем забили 12 мячей.

Но я думаю, «Барса» уже готова к такому футболу. Она вторую половину сезона проводит гораздо лучше и не позволит себя прижимать к собственной штрафной. Главное, что в форме атакующие игроки. Левандовски сделал хет-трик, Рафинья великолепно играл против «ПСЖ». Мне кажется, Хави здесь построит игру вторым номером, на контратаках и добьется результат, как минимум ничьей. Не стоит бороться за мяч, нужно рассказать футболистам, как выбегать при отборе мяча. Все-таки «Жирона» достаточно средне обороняется, тем более когда много свободного пространства.

Но голов должно быть в избытке, как и обычно в домашних матчах «Жироны». Ставлю на X2 при тотале больше 2,5. Можно даже рискнуть и поставить на 2:2. Но может быть и 1:2, и 2:3.

Не думаю, что «Барселона» проиграет, тогда ей снова придется догонять соседей. А «Реал» станет чемпионом уже в субботу», — приводит слова Титова «РБ Спорт».