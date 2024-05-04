Букмекеры не верят в победу «Баварии» над «Штутгартом» в чемпионате Германии

4 мая состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Штутгарт»: поставить на победу «швабов» предлагается с коэффициентом 2.13. Это около 45% вероятности. Шансы «Баварии» оценили в 3.11 (32%). Ставки на ничью принимаются за 4.15 (23%).

Аналитики убеждены, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют «швабы», сыграет коэффициент 1.13. Гол «Баварии» доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

«Штутгарт» не может выиграть у «Баварии» девять очных встреч кряду. «Бавария» на этом отрезке одержала семь побед при двух ничьих.