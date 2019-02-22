«Шарлотт» уверенно разберётся с «Вашингтоном» на своём паркете

Возобновление регулярного чемпионата НБА принесло рубрике солидную прибыль, так как успешными оказались все три сделанных ставки. В битве между «Бакс» и «Селтикс» доминировала защита, матч напоминал баталию уровня плей-офф. Тотал меньше 111,5 очка в первой половине зашёл с огромным запасом, а за весь поединок команды в сумме не пробили даже 200 баллов.

Фора «+7» на «Бостон» на разных этапах встречи находилась в подвешенном состоянии, однако выяснение отношений между коллективами плавно перешло в напряжённую концовку, в которой подопечным Брэда Стивенса не хватило самую малость, чтобы вырвать победу. Впрочем, поражение с минимальной разницей нас полностью устроило.

Не подвёл и Хорфорд, отдавший необходимые 5 передач. Если бы партнёры центрового «зелёных» попадали с приличным процентом, то великан записал бы на свой счёт трипл-дабл, но и без данного достижения с лучшим игроком гостей в прошедшем матче всё очевидно. Эл собрал линейку 21+17+5+2+3 и закончил встречу с показателем «+12» в графе «плюс-минус».

«Милуоки» и «Бостону» понадобится время, чтобы наладить прицел «Селтикс» не уступят «Бакс» больше 7 очков, Хорфорд раздаст от 5 передач — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 34 985 фишек.

Заход дня: ashp37028 взял «Трэйл Блэйзерс» с форой «-6» за 2.36

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс»

Выбор №1: победа «Хорнетс» с форой «-5» за 1.94

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 940 фишек)

Выбор №2: тотал больше 230 очков за 1.91

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 910 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Кембы Уокера больше 28 очков за 2.48

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1480 фишек)

Борьба за попадание в кубковую восьмёрку на Востоке в самом разгаре. Северная Каролина ещё не успела остыть после прошедшего звёздного уик-энда, как местные «Хорнетс» совсем скоро сразятся с «Уизардс». Между командами в турнирной таблице находятся ещё «Хит», «Пистонс» и «Мэджик», но разница заключается всего лишь в трёх победах, поэтому встреча обещает выйти крайне любопытной.

С составами ситуация не выглядит однозначной. Гостям точно не помогут Уолл, Ховард и Браун, а по Саторански точной информации пока нет. Томаш не выходил на паркет с «Рэпторс» перед паузой, а в настоящий момент его фамилии нет в букмекерской линии на личную статистику. Боррего обойдётся без Бийомбо, а Тони Паркер всё же может появиться на площадке.

В единственной очной встрече сезона «Вашингтон» добился победы за счёт навязывания своего стиля противнику. Скотт Брукс заставил подопечных взвинчивать темп при первой возможности, Зеллер быстро выдохся и набрал фолов, Эрнангомесу главный тренер «Хорнетс» не слишком доверяет, а в баскетболе на высоких скоростях «Уизардс» имеют больше шансов на успех, нежели в позиционной борьбе.

Повторение подобного рисунка игры вполне возможно, вот только теперь матч пройдёт в «Спектрум-центре», где у «Хорнетс» 19 побед при 9 поражениях, а баланс «Вашингтона» на выезде составляет ужасные 8-21. «Шарлотт» находится в топ-8 на Востоке по очень простой и закономерной причине: парни Джеймса Боррего берут своё там, где должны. В домашних поединках у Уокера и компании 12-4 против оппонентов, не входящих в зону плей-офф.

Букмекеры, разумеется, отдают предпочтение хозяевам, но фора «-5» идёт за приличные 1.94, есть смысл проверить. Размер установленного гандикапа может показаться слишком крупным, однако в трёх предыдущих сражениях с «Уизардс» в «Спектрум-центре» «Хорнетс» одержали три победы в 5 очков или больше при том, что раньше сам «Вашингтон» был куда более серьёзным оппонентом.

Сильные специалисты способны делать выводы над своими ошибками и вносить необходимые коррективы. У «Шарлотт» было провальное выездное турне, после чего последовала недельная пауза. Если учесть, что Джеймс Боррего трудился на посту ассистента Поповича, то сейчас самое время ожидать улучшений от «Хорнетс». Без кадрового усиления сделать это сложно, но внутренние резервы для прогресса ещё не исчерпаны.

Одним из тех, кто обязан прибавить, является Уокер, чей тотал больше 28 очков за солидные 2.48 мы попробуем заиграть. Перед матчем звёзд Кемба прервал серию из пяти подряд поединков, в которых пробивал «тридцатку», и выдал катастрофически 4 из 20 в поле против «Мэджик».

Теперь лидер «Хорнетс» уже в новом статусе, на своей арене и с одним из самых дырявых противников в лиге, пора реабилитироваться. В уже упомянутом матче с «Уизардс» разыгрывающий «Шарлотт» отгрузил 47 баллов, останавливать его Бруксу попросту некем.

«Вашингтон» обменом Портера не только улучшил финансовое положение организации, но и добавил клубу потенциала и таланта. Портис и Паркер, выходящие со скамейки, стали главными резервистами «Уизардс», а сама команда частенько прибегает к использованию лёгкой пятёрки. Из толковых центровых у гостей есть только Томас Брайант, поэтому Брукс вполне логично полагается на град трёхочковых и раннее нападение.

На выезде «Хорнетс» далеко не всегда готовы держать удар в быстром баскетболе, но у себя дома парни Джеймса Боррего принимают бой и могут перебросать кого угодно. Интересно смотрится тотал больше 230 очков. Данная планка преодолевалась в шести из семи последних матчей с участием «Вашингтона». «Уизардс» несутся вперёд, сломя голову, а на качественную оборону из-за короткой ротации сил остаётся немного.

Вследствии недопонимания в защите Бил и компания совершают много фолов (25 строчка в лиге за пять крайних поединков), но и сами «Уизардс» далеко не худшие по частоте выходов на линию. В распоряжении Скотта Брукса хватает снайперов, «Вашингтон» прилично двигает мяч и стремится к раннему нападению.

С таким противником для «Хорнетс» выпадает идеальный шанс улучшить процент попадания и поработать на личную статистику. Даже 250 очков в предстоящей встрече сенсацией не назовёшь, а уже 230 баллов команды способны пробить даже при не самой высокой точности.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 31 985 фишек.

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