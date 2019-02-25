«Ак Барс» и «Локомотив» удачно стартуют в Кубке Гагарина

«Авангард» — «Ак Барс»

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.17



За два матча до окончания регулярного чемпионата «Ак Барс» казался явным фаворитом в борьбе за третью строчку «Востока». Более того, за минуту до конца третьего периода в Уфе мало кто сомневался в успехе казанцев. В итоге Казань упустила победу и проиграла в овертайме. Такая игра совсем не свойственна «Ак Барсу», особенно перед плей-офф.



Последний шанс стать третьим в таблице «Ак Барс» с треском провалил в Магнитогорске (0:4). Сложно сказать, это был осознанный выбор Билялетдинова или нет. Представить, что «Ак Барс» предпочёл домашней серии с «Салаватом Юлаевым» выездное противостояние с «Авангардом» не так просто. Хотя этот вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Зинэтула Хайдярович отличный стратег, и просто так в его команде ничего не происходит. Так или иначе, мы получили уже в первом раунде плей-офф серию с отличной вывеской. Практически все эксперты считают, что это противостояние станет самым упорным и завершится в седьмом решающем матче.



Как известно, в плей-офф многое решает игра в неравных составах. «Салават Юлаев» на порядок эффективнее «Авангарда» действует в большинстве, в меньшинстве такого преимущества нет, но все равно Уфа лучше, чем Омск. Поэтому выбор «Ак Барса» уже не выглядит таким странным.

Удивительно видеть равные коэффициенты на проход в следующий раунд в этой паре. «Ак Барс» — это действующий обладатель Кубка Гагарина. Опыта матчей плей-офф казанцам не занимать. «Ак Барс» как никто другой умеет преображаться волшебным образом к матчам на вылет.



Жду от Казани выхода в следующий раунд, причём буду оригинален и скажу, что дело не дойдёт даже до шестого матча.

«Локомотив» — «ХК Сочи»

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.85



Ни для кого не секрет, что ЦСКА и СКА — явные фавориты «Запада». Понимает это и «Локомотив». При прочих равных шансы Ярославля против «армейских» клубов не так велики. Поэтому давать дополнительное преимущество сопернику в свежести «Локомотив» просто не имеет права.



Ярославцы должны максимально быстро разбираться с «Сочи», чтобы иметь как можно больше времени на отдых, восстановление и подготовку к следующему раунду. «Локомотив» сразу должен показать «Сочи» кто фаворит в этой серии.

Если ярославцы дадут сопернику возможность поверить в успех, то серия может затянуться. Сочинцы уже выполнили задачу на сезон. «Локомотив» в первом же матче заставит их думать об отпуске, а не о продолжении борьбы в плей-офф.



«Сочи» одержал пять побед в последних пяти матчах. «Локомотив» закончил регулярку двумя поражениями. Можно подумать, что сочинцы находятся в лучшей форме. Но надо понимать турнирное положение и уровень соперников.



Сочинцы боролись за попадание в плей-офф и за более высокое место посева, а «Локомотив» уже давно прописался на третьей строчке таблицы. «Сочи» имел в соперниках более-менее равные себе команды, а ярославцы играли с ЦСКА и СКА.



«Локомотив» приложит максимум усилий, чтобы закрыть серию из двух поражений и удачно начать противостояние. Возьмём победу хозяев с форой.



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