«Ак Барс» отмажется за разгром от «Авангарда» в первом матче плей-офф КХЛ

«Авангард» — «Ак Барс»

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.17, время ничейного счета больше 20,5 минут за 1.85

«Ак Барс» проиграл первый матч серии 0:6. Не нужно заглядывать в статистику, чтобы понять — Казань уступила по всем статьям. Многие болельщики уже поставили крест на действующем обладателе Кубка Гагарина. Такое мнение понять можно. Уж очень уверенно смотрелся «Авангард» в первом матче.

В регулярном чемпионате команды могут поиграть для себя и для болельщиков, а в плей-офф приходится больше работать, чем играть. Но в этой встрече «Ак Барс» позволил «Авангарду» играть. Омичи делали всё, что хотели, и всё у них получалось. Без лишних усилий. На этом кураже Сергей Шумаков даже не постеснялся повторить трюк Гранлунда и занёс шайбу в ворота на крюке своей клюшки.



«Авангард» не будет менять план на вторую игру и постарается так же мощно сыграть в атаке. Много времени проводить в чужой зоне. Забить быструю шайбу. Любая команда играет так, как ей позволяет соперник. Поэтому исход матча будет зависеть от «Ак Барса». Если казанцы смогут заставить омичей работать, а не играть в своё удовольствие с улыбкой на лице, то шансы на победу будут очень близкими.



«Ак Барс» позволил затянуть себя в хоккей, который больше подходит «Авангарду». Весёлая быстрая игра, много атак, большое количество бросков и удалений. Слишком много событий в матче. Идеальная ситуация для Казани: по 3-4 момента у каждой команды за всю игру, из которых «Ак Барс» выжимает две шайбы, а соперник одну.



Броски в створ ворот — 63, блокированные броски — 34. Это практически 100 попыток, не считая бросков мимо ворот. Штрафное время — 54 минуты. Нереальные цифры. «Ак Барс» должен успокоить игру. Замедлить, засушить.

Именно удаления не позволили казанцам играть по плану «А» и вынудили перейти к плану «Б». На старте матча Андрей Педан, не игравший почти месяц, схватил два штрафа. «Авангард» воспользовался шансом и открыл счет. Всем известно, что «Ак Барс» лучше играет на удерживание счета, чем отыгрывается.



По большому счёту, задача для «Ак Барса» не изменилась. В первых двух выездных матчах нужно взять одну победу и забрать преимущество своей площадки. Если Казань сегодня победит, то она уже фаворит серии и никто (ну, почти) не вспомнит о досадных 0:6 в первом матче.



Разгромный счёт первой встречи не делает из «Авангарда» ещё большего фаворита, даже наоборот. Такие победы расслабляют, а соперника заводят. В плей-офф между этими командами уже был подобный случай. «Ак Барса» разгромил «Авангард» 11-1. Через день основное время закончились со счётом 2:2, при этом казанцы чудом спаслись за 15 секунд до конца третьего периода. Поэтому делать далеко идущие выводы из оглушительного поражения «Ак Барса» делать не стоит.

Справедливости ради, стоить отметить, что проблемы у «Ак Барса» есть. В отсутствие Эмиля Гарипова вся ответственность легла на плечи Шарыченкова и Подъяпольского. Сверхнадёжной вратарскую линию Казани не назовёшь. Не добавляет уверенности казанским голкиперам итог первой игры. Владислав получил 4 шайбы за неполный матч, а Александр позволил пройти трюку Шумакова. Прямой вины вратарей в поражении нет, но кто из них появится сегодня и в каком состоянии — это большой вопрос.



Сегодняшний матч будет более равным. «Ак Барс» сыграет строже в обороне, особенно в начале матча. Чем дольше будут гореть нули на табло, тем больше шансов у Казани на итоговый успех.



Вполне возможно появление в сегодняшнем матче Даниса Зарипова. По словам тренерского штаба, он здоров и готов играть, просто в первом матче решили его не использовать. Не исключено, что «Ак Барс» изначально решил сделать ставку именно на второй матч серии.

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