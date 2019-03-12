Роналду даст шанс «Ювентусу» на проход в битве с «Атлетико»

12 марта на стадионе “Альянц — Ювентус” «Ювентус» после провала в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» постарается реабилитироваться и пройти в следующий этап турнира. Счёт 2:0 в пользу «матрасников» оставляет лишь крошечную надежду туринцам, поэтому букмекеры предпочитают верить в стальной характер коллектива Диего Симеоне. Итоговый успех мадридцев в БК «Фонбет» оценён коэффициентом 1.28.

Анализ матча «Ювентус» — «Атлетико» (12.03.2019)

Ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 1.9 «Фонбет» Сделать ставку

Обе команды целенаправленно готовились к данной встрече, хотя умудрились одержать победы в национальных чемпионатах. Об усталости говорить не приходится, так как Аллегри и Симеоне не нагружали своих лидеров и использовали чуть ли не резервные сочетания на выходных. Однако составы противников всё равно не назвать оптимальными. Гостям не помогут Диего Коста, Лукас и Томас Парти, под вопросом Филипе Луис. «Ювентус» обойдётся без Куадрадо, Хедиры и Сандро, есть небольшие шансы увидеть на поле Дугласа Косту.



Аллегри уже не раз и не два ставил визави в тупик своими гениальными решениями, но против злых, агрессивных и самоотверженных «матрасников» этого оказывается недостаточно. В трёх предыдущих матчах с «Атлетико» «зебры» не сумели забить ни одного мяча. Более того, сейчас у мадридцев пять сухих поединков кряду, непоколебимая уверенность в своих силах и стратегическое преимущество. Тотал меньше 2,5 мяча оценивается коэффициентом 1.73.



Нынешняя Лига чемпионов уже подарила нам массу неожиданных результатов, поэтому хочется заиграть тотал туринцев больше 1,5 за 1.90 в БК «Фонбет» Сделать ставку.

Рано или поздно любая серия оборвётся. Идеальная игра «Атлетико в обороне в рамках Примеры вполне ожидаемая, но, чтобы Аллегри не подобрал ключи к Симеоне четыре раза подряд должно произойти что-то экстраординарное.

«Матрасников» не смутить давлением трибун, стартовым штурмом или неожиданной расстановкой, но нельзя забывать о факторе Роналду. У Криштиану 22 гола + 8 ассистов за 32 встречи против «Атлетико». Если учесть, что легендарный португалец не улучшил статистику в прошлом поединке, то теперь мы рассчитываем на более продуктивные действия от главной звезды «Ювентуса». У БК “Фонбет” есть рискованный вариант “первый гол будет забит с пенальти” за 11.0.



Хозяевам уже нечего оборонять, мы ожидаем увидеть на правом фланге защиты «Ювентуса» Канселу вместо провалившегося Де Шильо. Аллегри придётся рисковать и выпускать лучшие атакующие силы. Всем известно, что в обороне у «Атлетико» опытные ребята, которые иногда способны незаметно для судьи дёрнуть противника за майку или поставить подножку. С введением VAR подобные штучки становятся крайне опасными, не стоит исключать назначение 11-метрового в пользу туринцев.

Ставка на матч «Ювентус» — «Атлетико Мадрид»

У «бьянконери» есть характер и огромный командный опыт. В прошлом сезоне «Ювентус» списали со счётов после домашнего поражения 0-3 от «Реала», но в ответном поединке «зебры» сумели собраться и выглядели достойно. Концентрация огромного количества мастеров не позволит итальянскому гранду провалиться дважды кряду.



Поэтому мы вправе рассчитывать на максимальную отдачу от хозяев, упорную борьбу и пару забитых мячей.



Ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 1.9 «Фонбет» Сделать ставку



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