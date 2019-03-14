«Краснодар» — «Валенсия», «Вильярреал» — «Зенит». Прогнозы на Лигу Европы

14 марта представители России в Лиге Европы проведут ответные встречи в рамках 1/8 финала данного турнира. «Быки» на стадионе «ФК Краснодар» постараются взять реванш у «летучих мышей» из Валенсии, а «Зениту» необходимо настоящее чудо после катастрофического провала в домашнем матче с «Вильярреалом».

Питерцам предстоит сражение за честь на «Керамика – Эль-Мадригал». Букмекеры абсолютно уверены в проходе обоих испанских коллективов. На итоговый успех команды Мурада Мусаева БК «Фонбет» даёт 3.70, а выход в следующий раунд сине-бело-голубых оценён коэффициентом 16.0.

Анализ матча «Краснодар» — «Валенсия» (14.03.2019)

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).

В весенней части сезона «Краснодар» провёл шесть матчей и не одержал ни одной победы. Да, «быки» сумели пройти не кого-нибудь, а «Байер», плюс в РПЛ ситуация располагает к успешной борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов, но столь продолжительная серия без викторий вряд ли радует Сергея Галицкого и поклонников клуба.

История с Игнатьевым не могла улучшить атмосферу в коллективе, да и руководство команды теперь выставлено в не самом лучшем свете. «Краснодар» приучил нас к зрелищной игре даже в Европе и отсутствию какой-либо боязни серьёзных противников с именем. Нет никаких сомнений в том, что «быки» продемонстрируют фирменный футбол и приложат максимум усилий для выхода в следующий раунд. БК «Фонбет» дает на победу российского клуба 2.95.

Сделать это хозяевам будет крайне непросто. «Валенсия» не проигрывает уже в 13 матчах кряду и нацелена ударно провести концовку сезона. У «летучих мышей» фантастическая конкуренция среди атакующих футболистов. Денис Черышев, который мог бы быть чуть ли не главной звездой РПЛ, далеко не всегда проходит в состав испанской команды. В распоряжении Марселино Гарсии Тораля мастера очень высокого уровня.

Первая встреча между соперниками заставила «Валенсию» понервничать и уважать противника. Гостевой гол оставляет «Краснодару» приличные шансы на продолжение борьбы, и испанцы постараются ответить своей разящей атакой на чужом поле. «Летучие мыши» играют в сбалансированный футбол, основанный на активных действиях по флангам. Никакого «автобуса» от испанцев мы не увидим.

Тренерский штаб «быков» сложно отнести к наивным специалистам. Мусаев понимает, что отыграть на ноль практически нереально, поэтому хозяевам придётся раскрываться и пытаться забить два, а лучше три мяча. Котировки букмекеров на общую результативность несколько удивляют. Тотал больше 2,5 в БК «Фонбет» доступен за двойку, и пройти мимо данного предложения мы попросту не имеем права (сделать ставку).

Неделю назад в очной дуэли мяч трижды побывал в сетке, а в рамках национальных чемпионатов оба коллектива провели верховые поединки. «Краснодар» сыграл 2:2 с «Оренбургом», а «Валенсия» выдала 3:2 с «Жирной». Результат сражения в Испании не предполагает удовлетворения сразу всех участников встречи при низкой результативности. Дополнительное время возможно только при счёте 2:1 в пользу «быков» (что нас вполне устроит), а при любом другом раскладе одному из соперников придётся рисковать.

Анализ матча «Вильярреал» — «Зенит» (14.03.2019)

Ставка: индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1,5 за 1.90 в БК «Фонбет» (сделать ставку).

«Зениту» предстоит тяжелейший выезд на «Керамика – Эль-Мадригал». Питерцы взяли три очка с «Уфой» в рамках РПЛ, однако игра подопечных Сергея Семака по-прежнему вызывает много вопросов. В плохой форме Дзюба, проблема с флангами так и не решена, а обновлённому центру обороны необходимо время для налаживания понимания.

«Вильярреал» в выходные добился гостевой победы над «Леванте», покинул зону вылета и вдохнул полной грудью. Исходя из статистических данных, нам очень нравится ставка на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5. Данное предложение доступно в БК «Фонбет» за 1.90 и выглядит вполне перспективно.

В текущем розыгрыше Лиги Европы в трёх из четырёх домашних матчей «Вильярреал» поражал ворота противников как минимум дважды, а «Зенит» на выезде, к сожалению, совсем не впечатляет. За шесть гостевых сражений в упомянутом турнире у питерцев две ничья и четыре поражения при том, что в соперниках находились куда более скромные коллективы, нежели «жёлтая подводная лодка».

Если сине-бело-голубые пропускали в гостях по 2 от «Мольде» и «Славии», то рассчитывать аккуратно отработать сзади против приличного испанского клуба «Зенит» не должен. Даже «Уфа» поразила ворота Лунёва, а вспоминать первый раунд противостояния с «Вильярреалом» лишний раз не хочется, но надо. В Санкт-Петербурге испанцы доминировали, нанеся в два раза больше ударов в створ и владея мячом 60% времени.

Порой «Зенит» добивается необходимого результата при не самой привлекательной игре, однако повторить подобный фокус против опытного противника, обладающего группой мастеров высокого уровня, очень нелегко. «Вильярреал» не станет прижиматься к своими воротам и бояться соперника. Испанцы на порядок лучше двигают мяч, а состав питерцев не самый молодой, чтобы успевать за всеми перемещениями оппонентов. БК «Фонбет» оценивает победу россиян коэффициентом 3.70.

Болельщики и обновлённое руководство не простят сине-бело-голубым отсутствия борьбы и низкий уровень самоотдачи. Так или иначе, гости окажутся вынуждены предпринимать попытки отыграться, а «Вильярреал» получит массу свободных зон и умело ими воспользуется. Семак наверняка будет держать в уме важнейший матч со «Спартаком» в РПЛ, поэтому от «Зенита» логично ожидать смешанный состав. Основа питерцев пока не радует слаженными действиями, а потенциальные изменения приведут к ещё большей неразберихе и дополнительным сложностям в обороне.

Ставки на матчи «Краснодар» — «Валенсия», «Вильярреал» — «Зенит»

В первой встрече между «Краснодаром» и «Валенсией» зрители увидели три забитых мяча. После этого «летучие мыши» переиграли «Жирону» со счётом 3:2, а «быки» свели к ничьей 2:2 поединок с «Оренбургом». Оба коллектива нацелены на высокую результативность, поэтому мы проверяем тотал больше 2,5 за двойку.

«Вильярреал» в трёх из четырёх домашних поединков в текущем розыгрыше Лиги Европы отгружал противникам не меньше двух мячей. «Зенит» в гостях выглядит крайне неубедительно, напрашивается индивидуальный тотал «жёлтой подводной лодки» больше 1,5. Если испанский клуб трижды отличился в Санкт-Петербурге, то при поддержке родных фанатов шанс хотя бы на пару голов в исполнении хозяев достаточно высок.

Ставка №1: тотал больше 2,5 мяча “Краснодар” — “Валенсия” за 2.00 в БК «Фонбет»

Ставка №2: индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1,5 за 1.90 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).

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