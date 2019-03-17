«Милуоки» – «Филадельфия». Прогноз: Симмонс упрётся в стену

«Бакс» меньше всех пропускают из краски, а с дистанции Симмонс не бросает — в «Большом куше».

Чрезмерный азарт и желание отыграться привели рубрику к потере фишек в матче, в котором при более осторожных и аккуратных ставках можно было спокойно получить прибыль. Прогноз на викторию «Спёрс» в первой половине до поры до времени выглядел многообещающе, но в середине второй четверти «Трэйл Блэйзерс» ответили рывком 14-1.

Оба тотала больше 21,5 очка на лидеров «Сан-Антонио» вылетели в трубу. Уже в первой четверти Олдридж набрал 9 баллов, а потом из элитного баскетболиста превратился в Кваме Брауна. С Дерозаном всё вышло ещё комичнее. За 2.46 до конца третьей двенадцатиминутки Демар пробил двадцатку, а потом просто перестал бросать. «Портленд» вывел атакующего защитника «Спёрс» на линию штрафных в концовке, но тот, естественно, запорол одну из попыток.

Виктория хозяев с форой «-3» и тотал «Трэйл Блэйзерс» меньше 111,5 очка зашли уверенно, а о преодолении «Сан-Антонио» планки в 25 баллов в каждой четверти пришлось забыть уже после первой четверти.

«Сан-Антонио» – «Портленд». Прогноз: «Спёрс» добудут 10-ю победу дома кряду Шесть различных ставок на «Спёрс», одна из которых с коэффициентом 4.00 — в «Большом куше»

Таким образом, банк содержит 34 165 фишек.

Заход дня: chubaka48 выбрал чистую победу «Уорриорз», «Уизардс» с форой «-1,5» по трёхочковым и тотал больше 22,5 дальнего попадания в поединке «Маверикс» — «Кавальерс» с общим коэффициентом 6.85.

17 марта на паркете «Файсерв-форум» в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА состоится битва фаворитов восточной конференции, в которой «Милуоки» сразится с «Филадельфией». Букмекеры отдают предпочтение Яннису и компании, выставляя скромные 1.42 на викторию «Бакс» с учётом овертайма.

Анализ матча «Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс» (17.03.2019)

«Бакс» завершили выездное турне из трёх матчей, в которых сумели добиться двух успешных результатов во встречах с не самыми слабыми соперниками. Впереди у парней Майка Буденхольцера достаточно лёгкий календарь, ведь 9 из оставшихся 13 поединков «Милуоки» проведёт на своём паркете. Первая строчка по итогам регулярного чемпионата должна остаться за Яннисом и партнёрами.

У «Сиксерс» ситуация сейчас куда более напряжённая. Учитывая историю личных встреч с «Селтикс», парням Брэтта Брауна необходимо попадать в топ-3 на Востоке, а сделать это совсем непросто. График «Филадельфии» зеркален расписанию «Милуоки» — четыре матча дома и целых девять на выезде.

Составы команд практически оптимальные, но некоторые проблемы всё же имеются. Главной потерей «Бакс», безусловно, является Брогдон, который предположительно выбыл на 6-8 недель. Также хозяева обойдутся без Брауна, а Дивинченцо находится под вопросом. За «Сиксерс» не сыграют Смит, Милтон и Коркмаз, но вряд ли Брэтт Браун всерьёз рассчитывал на данную троицу в сражении со столь мощным оппонентом. Обе команды имели в распоряжении по одному дню отдыха, условия равные.

По ходу нынешнего сезона у «Филадельфии» постоянно возникали проблемы с прямыми конкурентами. После проведённых обменов «Сиксерс» стали сильнее на бумаге, но на проектную мощность пока так и не вышли. Оптимальная пятёрка Бретта Брауна успела провести две встречи с претендентами на трон Востока. В одном из поединков Эмбиид и компания уступили «Селтикс», а в другом разобрались с «Пэйсерс». Слишком маленькая выборка для серьёзных выводов.

В теории слабым место гостей в обороне мог бы стать Редик, но Бухендольцеру придётся менять в старте травмированного Брогдона. Наиболее вероятным кандидатом на освободившуюся позицию считается Коннотон, ведь утяжелять пятёрку Миротичем или Ильясовой наставник «Милуоки» вряд ли рискнёт. Следовательно потенциальная проблема «Сиксерс» в обороне решается сама собой.

Перед Бреттом Брауном встанет нерешаемая задача – сдваиваться на Яннисе и оставлять кого-либо из снайперов «Бакс» на дуге или позволять греку доминировать в краске. «Сиксерс» способны использовать Эмбиида в роли страхующего большого (но тогда можно получить полную авоську от Лопеса) или поочерёдно бросать на лидера «Милуоки» кого-то из тройки Харрис – Батлер – Симмонс.

Понятно, что один в один Яннис разорвёт любого, но взаимозаменяемость позволит основным исполнителям «Филадельфии» применять разные способы для опеки грека, сохранять свежесть и не испытывать проблемы с фолами. Дома снайперы «Бакс» рано или поздно начнут попадать с приличным процентом, поэтому «Сиксерс» желательно не покидать свои посты на периметре.

В данном противостоянии намечается классическая сюжетная линия: система против таланта. Буденхольцер построил великолепный механизм, но в битвах грандов многое решает мастерство баскетболистов. С точки зрения личностей пятёрка «Филадельфии» выглядит интереснее, поэтому за 1.73 проверим фору «+8» на «Сиксерс». Согласитесь, букмекеры установили чересчур солидный гандикап.

Против прямых конкурентов «Филадельфия» не валяет дурака в защите, «Милуоки» ждёт тяжёлый матч. Лопес на отрезках способен портить процент Эмбииду, однако центровой «Сиксерс» блестяще находит контакт и готов за пару владений посадить Брука на фолы. Равноценной замены у Буденхольцера нет. Из какого-нибудь Газоля камерунец выбьет весь песок, а задействовать Янниса на позиции пятого номера слишком опасно из-за возможного перебора персональных замечаний.

«Бакс» могут использовать сдваивания на Эмбииде. Лопесу достаточно не проигрывать позицию, а грек станет вылетать на подстраховку, вот только открытый Харрис на дуге готов в одно лицо похоронить надежды «Милуоки». Возможности у «Филадельфии» вполне приличные, а в случае проблем гости доверятся таланту, с которым у них полный порядок.

В личной статистике нам приглянулась пара интересных вариантов. За 1.83 доступен тоталЯнниса больше 12,5 подбора. По сезону у грека 12,7 отскока, в трёх из четырёх последних матчей Адетокунбо пробивал установленный рубеж, а необходимость страховать краску приведёт к дополнительным шансам в борьбе на щитах. Предпосылки вполне приличные.

За классические 1.9 мы проверим тотал Симмонса меньше 16,5 очка. По сезону у Бена 17,1 балла за результативность, но данная статистика частично сделана ещё до периода обменов, а также за счёт травм партнёров. Австралиец пропустил лишь одну встречу в нынешней регулярке, а те же Батлер и Эмбиид периодически отдыхали.

По очкам, пропущенным из краски, «Милуоки» входит в топ-3 во всей лиге, хотя по факту в данном компоненте «Бакс» лидируют, так как опережающие их «Хит» и «Гриззлиз» играют в черепашьем темпе. Симмонс на периметре способен лишь раздавать передачи, а все броски совершает только с близкого расстояния. Именно статистика Бена должна сильнее всего пострадать из-за оборонительной модели Буденхольцера.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс»

Букмекеры практически не верят в «Сиксерс», выставляя на гостей совсем уж запредельный коэффициент. Мы с мнением аналитиков не согласны, так как стартовая пятёрка Бретта Брауна по уровню таланта превосходит основу «Бакс», которым не поможет травмированный Брогдон. Фора «+8» идёт за приемлемые 1.73, пожалуй, стоит проверить.

В личной статистике доступны два интересных предложения. Тотал подборов Янниса больше 12,5 и 16 или меньше очков от Симмонса. Греку придётся помогать партнёрам при защите против Эмбиида, а австралийца ожидают проблемы из-за склонности «Бакс» насыщать краску.

Выбор №1: победа «Сиксерс» с форой «+8» за 1.73

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 730 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо больше 12,5 подбора за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Бена Симмонса меньше 16,5 очка за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 31 165 фишек.

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