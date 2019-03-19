«Сакраменто» — «Бруклин». Прогноз: «Кингз» перебегают «Нетс»

«Бостон» крайне неудачно выступил на своём паркете в матче с «Денвером», что привело к убыткам рубрики. Форварды «Селтикс» выглядели отвратительно, а Брэд Стивенс на стыке третьей и четвёртой 12-минуток перехитрил сам себя. Ирвинг пробил планку в 25 очков, но до победы хозяева не добрались.



В других компонентах Кайри проявил себя не слишком удачно. От разыгрывающего «Бостона» мы ожидали не менее 13 баллов по сумме подборов и передач, однако Ирвинг собрал лишь пять отскоков при четырёх ассистах. Тотал «Селтикс» больше 110,5 очка не зашёл, что неудивительно, когда лишь два баскетболиста попадают в поле с точностью выше 45%.

«Бостон» — «Денвер». Прогноз: Кайри станет супергероем «Селтикс» одолеют «Наггетс» за счёт вдохновенной игры своего лидера — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 33 625 фишек.

Заход дня: dacascos выбрал «Рэпторс» с форой «-13», тотал больше 210 очков в поединке «Пистонс» — «Кавальерс», и тотал больше 102,5 балла «Хит» с общим коэффициентом 6.67



20 марта на паркете «Голден Уан-центра» сразятся две команды, которые можно смело причислять к одним из главных открытий регулярного чемпионата. «Сакраменто» сойдётся с «Бруклином» в поединке, где каждому коллективу победа крайне необходима. Букмекеры считают фаворитами хозяев, выставляя на викторию парней Дэвида Йоргера скромные 1.63

Анализ матча «Сакраменто Кингз» — «Бруклин Нетс» (20.03.2019)

«Нетс» сейчас проходят худший отрезок сезона для любой восточной франшизы – выездное турне по Западу. «Бруклин» последовательно уступил «Оклахоме», «Юте» и «Клипперс», а впереди ещё будут «Лейкерс», «Портленд», а затем возвращение в свою конференцию для выездного сражения с «Филадельфией».



Расслабляться Кенни Актинсону и его подопечным нельзя ни в коем случае. «Майами» с огромной вероятности залезет в плей-офф, но ведь рядом есть ещё «Орландо» и «Шарлотт». Зато у «Нетс» сейчас всё в порядке с ростером, травмирован один лишь Краббе. У «Сакраменто» здоровы все, в распоряжении Дэвида Йоргера полный набор исполнителей, но положение в турнирной таблице практически безнадёжное.

Тем не менее, нынешний сезон «Кингз» в любом случае могут занести себе в актив, у франшизы впервые за долгое время появляется надежда на светлое будущее. «Бруклин» отдыхал на сутки меньше, команде предстоит четвёртый выездной поединок за семь дней, поэтому логично смотрится виктория «Сакраменто» с классической форой «-3» за 1.86.



У «Нетс» в гостях против западных команд не самый катастрофический баланс (4-8), но при внимательном изучении мы заметим, что большинство успешных результатов было добыто благодаря удачному стечению обстоятельств. «Финикс» попросту слабее «Бруклина», «Денвер» и «Мемфис» обстучали все дужки при выполнении дальних бросков, а «Хьюстон» находился в таком переломанном состоянии, что в стартовой пятёрке на позиции центра вышел Пи Джей Такер.



У «Сакраменто» дома полный порядок против команд из восточной конференции. «Кингз» уступили лишь признанным грандам – «Бакс», «Рэпторс» и «Селтикс», а в десяти других поединках добивались побед. У Дэвида Йоргера шикарная молодая банда, готовая летать по паркету все 48 минут, а соперник по определению не может находиться в оптимальной физической форме.



Фактически, все шансы «Нетс» зависят от точности противника. Если «Кингз» будут попадать открытые броски хотя бы со средним процентом, то за счёт преимущества в свежести и поддержки трибун хозяева должны брать верх. Оборону «Бруклина» не назвать эталонной, хотя один статистический показатель нас сильно настораживает. Парни Кенни Аткинсона идут на второй строчке по очкам, набранными оппонентами в быстрых прорывах.



С другой стороны, многое опять упирается в фактор физических кондиций. Кроме того, «Сакраменто» успешно выступает против середняков и аутсайдеров. «Нетс» хороши, но с такими соперниками дома «Кингз» обычно разбираются. Также за 1.8 доступен интересный вариант на тотал трёхочковых хозяев больше 10,5.



По сезону у «Сакраменто» 11,4 бомб за встречу на своём паркете, что вполне нас устраивает. В теории, усталость «Нетс» скажется именно на концентрации в обороне, из-за чего Фокс, Хилд и остальные должны получить больше свободного пространства на периметре. «Нетс» на выезде позволяют противникам реализовывать 34,8% дальних бросков, но парни Дэвида Йоргера классно выводят своих снайперов на открытые позиции и атакуют гораздо точнее.



В личной статистике интересных вариантов мало. За 1.91 нам приглянулся тотал больше 22,5 балла по сумме очков, передач и подборов Коли-Стайна. Уилли представляет собой тот тип баскетболистов, которые сильно зависят от места проведения матчей. На своём паркете центровой «Сакраменто» выдаёт линейку 13,7+9,4+3, что на целых 3,6 пункта выше установленной букмекерами планки.

Ставки на матч «Сакраменто Кингз» — «Бруклин Нетс»

У «Сакраменто» дома против команд с Востока баланс 10-3, а «Бруклин» в гостях имеет лишь 4 победы при 8 поражениях с соперниками из западной конференции. Кроме того, «Нетс» проводят тяжёлое выездное турне и находятся не в оптимальной физической форме, фора «-3» на хозяев выглядит прекрасно.

Из-за усталости гости не смогут успевать в обороне за снайперами «Кингз», поэтому тотал больше 10,5 бомб от хозяев смотрится перспективно. Коли-Стайн дома выдаёт линейку 13,7+9,4+3, а за 1.91 можно проверить преодоление планки в 22,5 балла по сумме трёх основных статистических показателей центрового «Сакраменто.



Выбор №1: победа «Кингз» с форой «-3» за 1.86



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 860 фишек)



Выбор №2: тотал трёхочковых «Кингз» больше 10,5 за 1.8



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 800 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал суммы очков, подборов и передач Уилли Коли-Стайна больше 22,5 за 1.91



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 750 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 30 625 фишек.



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