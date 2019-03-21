Бельгия — Россия. Прогноз БК «Фонбет» на старт квалификации Евро-2020

21 марта в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» сборная России сойдётся с национальной командой Бельгии в первом туре отбора к чемпионату Европы 2020 года. Оба коллектива неудачно выступили в Лиге наций, однако теперь речь идёт о совсем другом соревновании. Букмекеры считают хозяев явным фаворитом. БК «Фонбет» даёт мощные 9.00 на победу подопечных Станислава Черчесова. (Сделать ставку).

Анализ матча Бельгия – Россия (21.03.2019)

Ставка: Сборная Бельгии не забьёт с 1 по 30 минуту за 1.75 в БК «Фонбет». (Сделать ставку).

Сборная России и национальная команда Бельгии вряд ли довольны своим выступлением в Лиге наций. Оба коллектива проиграли решающие матчи на выезде, хотя и тех, и других для достижения успешного результата устраивала ничья. С тех пор прошло уже четыре месяца, у тренеров не было возможности проверять ближайший резерв в товарищеских встречах, поэтому вопрос взаимопонимания между футболистами станет одним из ключевых.

За «красных дьяволов» не сыграют Витсель, Де Брёйне, Дембеле и Мёнье. Конечно, состав, имеющийся в распоряжении Роберто Мартинеса, остаётся фантастическим, но потери достаточно серьёзные. Непоколебимая уверенность букмекеров в хозяевах позволяет поклонникам сборной России найти несколько интересных вариантов для ставок. Нам приглянулся выбор на отсутствие забитых мячей в исполнении Бельгии с 1 по 30 минуту за 1.75 в БК «Фонбет».

Черчесов, несмотря на успех на чемпионате мира, находится под давлением. Кроме того, аккурат перед матчем национальной команды в СМИ появилась различная информация об агентских делах, которые могут иметь отношение непосредственно к Станиславу Саламовичу. В официальных встречах наставник российской дружины не склонен к каким-либо экспериментам, поэтому гости должны выйти в боевом составе.

У Бельгии частенько возникают проблемы с оппонентами, играющими от обороны. Если брать домашние поединки в Лиге наций, то Исландии и Швейцарии «красные дьяволы» забивали только во вторых таймах. Когда против Роберто Мартинеса выстраивают качественные защитные построения, то индивидуальное мастерство Азара и компании приносит результат далеко не сразу. БК “Фонбет” даёт 1.73 на вариант “Бельгия забьёт в каждом тайме — нет”.

Для России главная задача заключается в надёжной игре сзади и плотности в средней линии. Без Витселя, Де Брёйне и Дембеле хозяевам понадобится определённое время для налаживания связей и доставки мяча своим форвардам. Шадли и Тилеманс ничем не лучше Головина, опорную зону подопечные Станислава Черчесова должны караулить с максимальной концентрацией и оказать серьёзное сопротивление на этом участке поля. Разумеется, рано или поздно пойдут разрывы, поэтому мы делаем ставку исключительно на первые полчаса.

После столь продолжительной паузы на матчи сборных бельгийцам будет крайне нелегко сразу же нащупать нужный ритм. Спешить хозяевам некуда, группа для парней Роберто Мартинеса проходная, поэтому даже какого-то особого настроя от «красных дьяволов» мы можем и не увидеть.

Множество игроков сборной Бельгии – лидеры серьёзных европейских клубов, что автоматически означает колоссальную физическую и психологическую усталость к концу марта. Делает ли это нашу команду фаворитом? Разумеется, нет. Разница в исполнительском мастерстве солидная, однако даже фора «+1,5» на Россию в БК «Фонбет» доступна за 1.85, очень недурно. (Сделать ставку).

В рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова ни разу не пропустили в первые 30 минут, что нас несколько обнадёживает. Естественно, теперь соперник значительно более опасный, однако наши футболисты уже обладают необходимой уверенностью и в дебютах встреч действуют надёжно.

Бельгия представляет собой играющую, импульсивную и взрывную команду. На некоторых отрезках матчей «красные дьяволы» способны ловить кураж и разносить кого угодно, а порой уничтожают смельчаков, отважившихся пойти в бой на встречных курсах. Тренерский штаб сборной России регулярно проделывает выдающуюся аналитическую работу, поэтому нет никаких сомнений в том, что гости постараются в первую очередь успокоить игру и переждать стартовый штурм хозяев.

Ставка на матч сборная Бельгии – сборная России

Сборные России и Бельгии проведут первый матч после завершения борьбы в Лиге наций. В упомянутом турнире «красные дьяволы» на своём поле отличались только во вторых таймах, а подопечные Станислава Черчесова во всех поединках надёжно действовали сзади в стартовые полчаса.

За 1.75 в БК “Фонбет” мы проверим ставку на отсутствие голов в исполнении Азара и компании с 1 по 30 минуты. Продолжительная пауза на игры национальных команд и отсутствие нескольких основных футболистов заставит хозяев потратить время на поиск взаимопонимания.

Ставка: сборная Бельгии не забьёт с 1 по 30 минуту за 1.75 в БК “Фонбет”. (Сделать ставку).

Играешь сам? Поделись своим опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.