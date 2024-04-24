«Краснодар» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на встречу РПЛ

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет за 2.20.

«Тяжелейший выезд для «Балтики» обусловлен последним шансом «Краснодара» продолжить борьбу за чемпионство. Относительно матча первого круга (2:2) «Балтика» серьёзно изменилась в лучшую сторону; исполнители, качество игры, реализация.

«Краснодар» же после смены тренера утратил стабильность в результатах и надёжность в обороне. Признаться, я бы не исключал даже победу «Балтики» за коэффициент 6.00, что позволит команде покинуть зону стыковых матчей. Но сыграю всё-таки прагматичнее, «Балтика» не проиграет за 2.20. Ну и вариант «обе забьют» тоже выглядит довольно привлекательным», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».