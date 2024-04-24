«Локомотив» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на четвёртый матч финала плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.02.

«В финальной серии Кубка Гагарина пройдёт четвёртый матч. Пока в этом противостоянии впереди магнитогорский «Металлург» 3-0. И «Локомотив» находится на грани.

В третьей встрече, ставшей для волжан и первой домашней в финале, подопечные Игоря Никитина даже без травмированного Максима Шалунова владели преимуществом, но переиграть Илью Набокова смогли только один раз из 33 попыток. Это сделал Георгий Иванов и перевёл игру в дополнительный период. А там команды надолго зрителей не задержали. Александр Петунин забросил одну из самых важных шайб в своей карьере, и команда Андрея Разина выиграла 2:1. Первый гол в активе Дмитрия Силантьева.

«Локомотив» прижат к стене, команда находится на грани окончания серии не в свою пользу. Сомнений нет, что волжане вместе со своими болельщиками будут биться до конца. Нет, «Магнитка» не даст слабину в плане самоуспокоенности, но волжанам должно банально наконец-то и повезти. На одну победу в серии они уж точно наиграли.

«Локомотив» выиграет, и финал Кубка Гагарина продолжится», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».