«Зенит» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру 21-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Рубин» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

«Печально мне, честно говоря, смотреть на игру «Зенита». От таких мастеров ждёшь содержательного футбола, каких-то красивых комбинаций, голов. А что видим? Чудом спасаются в матче с «Оренбургом». Просто везение, что оренбуржцы во втором тайме так и не забили, моментов хватало. Сам «Зенит» играл минут 25, не больше. После гола Клаудиньо и вспомнить нечего. До этого со «Спартаком» 0:0 сыграли. «Балтику» тоже обыграли 1:0. Понятно, что запас мастерства огромный, но содержание матчей вряд ли хоть кому-то нравится.

Учитывая плотный график, не жду кардинальных изменений в игре «Зенита». Впереди матч с «Динамо», несколько игр с ЦСКА. А «Рубин» постараются победить в эконом-режиме. Казанцы сами приедут играть от обороны. Рахимов ни в коем случае не будет ввязываться в футбол на встречных курсах. Закроются, сыграют компактно у своей штрафной. «Зениту» ещё надо будет постараться, чтобы хотя бы один мяч забить. Так что ставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».