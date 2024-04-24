«Торонто» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата» на третий матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли «Торонто» — «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» с учётом овертайма за 1.98.

«Торонто» в минувшей встрече обыграл «Бостон» (3:2) и сравнял счёт в серии (1-1). «Торонто» сыграл аккуратно в обороне и сумел вывести из-под опеки соперника своего лидера Остона Мэттьюса. Лучший снайпер регулярки в минувшей игре принял участие во всех заброшенных шайбах. В его активе гол и две результативные передачи.

«Мэйпл Лифс» не уступили сопернику в силовой борьбе и оказали серьёзное давление на оборону «Бостона». Надёжная линия защиты «Брюинз» оказалась не готова к нестандартным ходам «Торонто» и позволила отыграться со счёта 1:2. Илья Любушкин сделал голевой пас в случае с победной шайбой. Особенно стоит выделить голкипера «Торонто» Илью Самсонова. Если в первой встрече он не выручил, отразив всего 86,6% бросков, то во втором матче был неподражаем — 93,10%!

Пришла очередь тренерского штаба «мишек» тщательно разбирать ошибки, которые случились во второй игре, и принять меры. Начали матч они хорошо и уже в первом периоде повели в счёте, но потеряли концентрацию. Тем не менее говорить о намечающемся переломе рано. «Бостон» остаётся мощной командой с надёжной защитой. «Брюинз» не разучились играть, просто «Торонто» отработал на максимуме своего потенциала. Выдать всю серию на этом уровне у «Мэйпл Лифс» вряд ли получится.

«Бостон» получил хороший урок во второй игре серии. Настал ключевой момент. Если «Брюинз» продолжат гнуть свою линию и не терять концентрацию — их ждёт успех. При ином сценарии «Торонто» за счёт активного Мэттьюса получит преимущество. Учтём стабильность «Брюинз» и предположим, что они выиграют с учётом овертайма за 1.98.