Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Рубина» отобрать очки у «Зенита»

Букмекеры оценили шансы «Рубина» отобрать очки у «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

24 апреля в Санкт-Петербурге состоится перенесённый матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

Явным фаворитом считаются действующие чемпионы России: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.41. Это примерно 69% вероятности. Шансы «Рубина» оценили в 9.80 (10%). Ставки на ничью принимаются за 4.90 (21%).

Если казанцы не проиграют, зайдёт коэффициент 3.14 (31%). Самый вероятный автор гола — Матео Кассьера (1.96).

Заключить пари на результативный удар в исполнении Педро предлагается за 2.55, гол Вендела идёт за 3.20. Если автором забитого мяча станет Мирлинд Даку, зайдёт коэффициент 4.40.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.25.

Материалы по теме
«Зенит» — «Рубин». Просто ещё один шаг к титулу
«Зенит» — «Рубин». Просто ещё один шаг к титулу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android