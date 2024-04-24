«Локомотив» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру финала Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 3.40.

«В Ярославле пройдёт четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина. И сезон может завершиться. «Локомотив» проигрывает в серии с «Металлургом» 0-3.

Команда Андрея Разина явно приспособилась к сопернику. Да, железнодорожники частично имели преимущество, но Илья Набоков на наших глазах становится самой настоящей звездой, и, чтобы его пробить, одних бросков мало. Такое ощущение, что они только держат вратаря в нужном тонусе.

Итак, в третьем матче Дмитрий Силантьев открыл счёт, и долгое время «Магнитка» была впереди. И всё же Георгию Иванову удалось-таки пробить вратаря гостей в третьем периоде, усилив натиск. Однако «металлурги» быстро пережили этот момент. И на старте первого дополнительного периода Александр Петунин принёс победу своей команде – 2:1.

До заветного шага уральскому клубу осталось сделать всего один шаг. Бесспорно, что он будет нелёгким. Но ведь простых финалов и отдельно взятых в нём игр попросту и не бывает. В предстоящей игре мы опять увидим серьёзную работу Набокова, которая окупится победной сторицей», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».