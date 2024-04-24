«Краснодар» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на игру 21-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.97.

«Тоже прелюбопытнейшая игра. Сергей Игнашевич против Мурада Мусаева. В первом круге была ничья 2:2, когда «Краснодару» пришлось отыгрываться. Сначала был первый красивый гол «Краснодара», потом у «Балтики» было подавляющее преимущество, два мяча она забила, но в итоге всё завершилось вничью – 2:2.

Сейчас «Балтика» серьёзно изменилась по составу и по структуре игры. «Краснодар» дома третий матч подряд проводит. И хороший, качественный футбол «Краснодар» в целом показал против «Факела» в предыдущем туре. Ну и «Краснодар» продолжает погоню за «Зенитом» и старается удержать то преимущество, которое есть перед московским «Динамо» и остальными московскими командами.

«Краснодар» очень активно начинает матчи — что с «Зенитом», что с «Факелом». И я думаю, что эта игра не станет исключением. Вернутся в строй Тормена и Черников, плюс в хорошей форме Кордоба. Интересное расположение игроков в середине — с Кади, Сперцяном и тем же Кастаньо.

Поэтому, мне кажется, надо ждать голы в этом матче. И учитывая, что и «Балтика» очень хорошо в игру входит, как это было, например, в Грозном, как это было с теми же «Крыльями», но просто там не удалось забить, я думаю, здесь можно сыграть «тотал первого тайма больше 1 гола» за отличный коэффициент 1.97. Как минимум расход я точно жду в этой встрече. Но мне кажется, этот вариант команды достаточно легко пробьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».