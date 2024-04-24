«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Ман Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.80.

«Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» встретятся в 29-м туре чемпионата Англии 24 апреля. Да, «МЮ» на выходных провёл невзрачный полуфинал Кубка Англии, в котором едва не проиграл. Но в этой паре я всё-таки верю в успех «красных дьяволов».

Конечно, провальный матч с «Ковентри Сити» провёл «Манчестер Юнайтед» на выходных в полуфинале Кубка Англии. Если не знать, с кем играла команда тен Хага, то складывается ощущение, что это был «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» — настолько тяжёлой была игра для «красных дьяволов». Умудрился клуб упустить преимущество в три мяча, еле дотянул до пенальти, в котором уже оказался удачливее.

Но успех был важен для «МЮ» — прервалась серия без побед, которая уже насчитывала четыре матча. Причём совершенно разные результаты за этот период выдавал «Юнайтед» — не смог обыграть «Борнмут» (2:2) и «Брентфорд» (1:1), зато и не уступил «Ливерпулю» (2:2). В таблице манкунианцам уже тяжело рассчитывать на еврокубки — отставание от топ-5 составляет 10 очков, помимо этого, ещё и «Ньюкасл» им нужно пройти.

У «МЮ» много проблем, но ещё больше — у «Шеффилда». Точнее, проблема у него всего одна — почти 100-процентный вылет из АПЛ. С 16 очками команда идёт последней в турнире и уже имеет значительный разрыв с соперниками со спасительных позиций. Думаю, «клинки» не на что особо не рассчитывают — они идут на серии без побед, чередуя ничьи и поражения.

Это, конечно, рискованный вариант, но я всё-таки поверю тут в победу «Манчестер Юнайтед». Да, очень нестабилен клуб, есть у него проблемы почти во всех линиях, особенно в защите. Но ещё и с «Шеффилдом» потерпеть неудачу команда никак не может», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».