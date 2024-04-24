«Зенит» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Рубин» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 2.15.

«Кажется, здесь всё прозаично, всё кристально и всё понятно. «Зенит» — лидер, на четыре очка продолжает опережать «Краснодар». «Рубин» — из группы команд, которые располагаются после восьмого места, чувствует себя наиболее спокойно и комфортно. 33 очка у казанцев, это далеко от зоны стыковых матчей. Поэтому «Рубин» не выигрывал давненько. Последний раз еще побеждал «Ахмат» три тура назад. Потом два поражения подряд последовали и ничья в матче с «Локомотивом». Хороший футбол продемонстрировали казанцы. Здесь должен вернуться Рашид Рахимов на своё законное место у кромки поля.

И по статистике «Рубин» достаточно неплохо играет в Санкт-Петербурге: в последних 10 матчах в девяти «Рубин» обязательно «Зениту» забивал. Учитывая, что «Зенит» пять матчей подряд дома не пропускает, если мы говорим про матчи чемпионата, то когда-то эта серия прервётся. У «Рубина» хорошая группа атаки, хорошие, интересные стандарты. И я думаю, что, если «Рубин» сыграет смело против «Зенита», он забьёт. Оборону «Зенита» сверхнадёжной не назовёшь, есть уязвимые места, не всегда уверенно играют голкиперы. Поэтому верю в гол «Рубина». Ну а гол «Зенита» — это как земля за колхозом. Поэтому вариант «обе забьют» за коэффициент 2.15 — хорошее предложение именно на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».