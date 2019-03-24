Казахстан – Россия. Прогноз: Черчесов покорит Нур-Султан

24 марта на стадионе «Астана-Арена» сборная России попробует реабилитироваться за прошлый матч и взять верх над Казахстаном, который достаточно неожиданно разгромил Шотландию. БК «Фонбет» оценивает победу подопечных Станислава Черчесова коэффициентом 1.80. В Амстердаме на «Йофан Круифф Арене» Нидерланды посоревнуются в принципиальном противостоянии с национальной командой Германии. В данном поединке аналитики выставляют более ровную линию без явного фаворита.

Анализ матча Казахстан — Россия (24.03.2019)

Ставка: сухая победа России за 2.85 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).



Казахстан в битве с Шотландией выдал один из лучших поединков в своей истории и добился разгромной победы. Из-за данного успеха эксперты стали гораздо уважительнее относится к дружине Михала Билека. Да, Россия ещё считается фаворитом, но БК «Фонбет» даёт на викторию гостей солидные 1.80.



Мы пойдем ещё дальше и заиграем рискованный вариант с сухой победой подопечных Станислава Черчесова за 2.85 в БК «Фонбет». У России огромные проблемы в средней линии. Головин схватил красную, Зобнин и Кузяев с травмами, пришлось экстренно вызывать Баринова. Дзюба забивал в прошлом веке, в обороне постоянный кадровый дефицит, сложностей действительно очень много.

Черчесова критикуют и, пожалуй, по делу, но сборная России часто проявляет себя с лучшей стороны именно в момент максимального давления. Нашим парням не в первой превозмогать все невзгоды, к тому же, соперник рискует перегореть. Коллектив Михала Билека не привык к большим победам, из-за чего излишние эмоции могут сыграть злую шутку с хозяевами.



В отборе к прошедшему чемпионату Мира Казахстан занял последнее место в группе, забив лишь 6 мячей за 10 матчей. Более того, даже в Лиге Наций наш географический сосед умудрился набрать только 6 очков за 6 поединков с Грузией, Латвией и Андоррой. Какими бы не были проблемы России, подопечные Станислава Черчесова обязаны побеждать. БК “Фонбет” даёт 2.60 на победу россиян с форой (-1).

Россиян всегда найдут за что критиковать, однако об исполнительском мастерстве Казахстана свидетельствует простой факт: доигрывающий Аршавин, который в своё время не потянул даже в «Кубани», был одним из лучших футболистов местной лиги. Михал Билек проделал достойную работу, и его команда в будущем способна дорасти до уровня европейского середняка, но две сенсации кряду станут уже перебором.



Любители более надёжных вариантов могут заиграть чистую победу России в БК «Фонбет» за 1.80. У Казахстана всё залетело с Шотландией, а сам Непогодов остался сухим не без доли везения. К тому же, сборная Черчесова обычно лучше себя проявляет именно во вторых встречах, так как Станиславу Саламовичу необходимо время для построения более цельного футбола.

Анализ матча Нидерланды – Германия (24.03.2019)

Ставка: победа Нидерландов с форой «0» за 1.85 за 1.9 БК «Фонбет» (Сделать ставку).



Германия сыграла вничью в товарищеском матче с Сербией и до сих пор находится в не совсем понятном состоянии. Лёв продолжает эксперименты с составом, но решение важнейших проблем пока не найдено. У немцев нет стабильного забивного форварда мирового уровня, лишь один достойный крайний защитник, а талантливая молодёжь в средней линии перестала прогрессировать.



Нидерланды наоборот переживают период расцвета. Юные дарования постепенно превращаются в настоящих звёзд, в команде чётко распределены роли, каждый знает свой манёвр, и общая атмосфера в раздевалке радует глаз. «Оранжевые» отгрузили четыре безответных мяча Белоруссии и уверенно захватили лидерство в группе C.



Котировки немного удивляют. Линия практически равная, поэтому мы обязаны проверить победу сборной Нидерландов с форой «0» в БК «Фонбет» за 1.85. За столь серьёзный коэффициент мы практически не рискуем, ведь вероятность виктории гостей близка к минимальной.

Обе команды находились в первой группе Лиги А в недавно созданном европейском турнире. В обеих очных дуэлях немцам не удалось заполучить три очка, а психологическое преимущество полностью оказалось на стороне команды Нидерландов. На выезде «оранжевые» вырвали спасительную ничью в концовке, а дома разгромили противника со счётом 3-0. Соответственно, предпосылок для улучшения результатов в исполнении подопечных Лёва не видно.



Главный тренер немцев закрыл двери в сборную для именитых ветеранов и настроен провести некое обновление коллектива. Нынешняя молодёжь Германии ничем особенным не выделяется, а изменённой основе необходимо время для налаживания понимая. Зато Нидерланды все последние матчи проводят практически одним и тем же составом. При этом, «оранжевые» прогрессируют как в индивидуальных навыках, так и с командной точки зрения.



Чистая виктория хозяев в БК «Фонбет» доступна за 2.75, но данный вариант всё же слишком рискованный. Германия обладает мастерами высочайшего уровня и способна зацепиться за ничью, однако на наш взгляд Нидерланды в настоящий момент выглядят более сбалансированно и находятся в лучшем тонусе.

Ставки на матчи Казахстан – Россия, Нидерланды – Германия

Сенсационная виктория парней Михала Билека с Шотландией вводит в заблуждение экспертов и болельщиков по части реальной оценки возможностей команды. Казахстан занял последнее место в отборе на чемпионат Мира, а в Лиге Наций набрал лишь 6 очков в соперничестве с Грузией, Латвией и Андоррой. Россия пусть и с трудом, но обязана побеждать. Мы отважимся на риск и поверим в сухую викторию наших парней за 2.85 в БК «Фонбет».



Совсем недавно Нидерланды и Германия дважды встречались друг с другом в Лиге Наций. На своём поле немцы упустили победу в концовке, а до этого «оранжевые» разгромили парней Йоахима Лёва со счётом 3-0. Виктория хозяев с форой «0» доступна за 1.85, и данное предложение кажется нам оптимальным в связи с минимальным шансом на потерю средств.



Ставка №1: сухая победа России за 2.85 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).



Ставка №2: победа Нидерландов с форой «0» за 1.85 за 1.9 БК «Фонбет» (Сделать ставку).



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