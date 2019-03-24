Португалия — Сербия. Прогноз: Йович не стушуется в гостях у Роналду

25 марта в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч квалификации чемпионата Европы — 2020 между сборными Португалии и Сербии. Букмекеры считают фаворитом сборную Португалии: поставить на победу хозяев предлагается с коэффициентом 1.64.

Анализ матча Португалия — Сербия (25.03.2019)

Календарь сборной Португалии достался любопытный, отборочный цикл подопечные Фернанду Сантуша начинают с двух домашних матчей против главных конкурентов по группе — Украины и Сербии. Две победы по сути превратили бы задачу выхода на Евро-2020 делом техники, но получилось иначе.

В матче с Украиной португальцы были гораздо лучше, но слабая реализация и отменная игра Андрея Пятова привели к ничьей. 18-2 по угловым, 12-3 по ударам, 8-1 по ударам в створ и 59% владения — даже сухие цифры хорошо передают рисунок той игры. А результат неумолим — потеря очков на своём поле.

Разумеется, теперь встреча с Сербией становится ещё важнее. 1-2 очка за два домашних матча с главными конкурентами поставят португальцев в положение догоняющего с самого начала квалификации. С учётом того, что первым номером действующие чемпионы Европы действуют не лучшим образом, перспектива вырисовывается печальная.

Сербы пропускали первый тур, вместо этого сыграв бодрый товарищеский матч со сборной Германии (1:1) в Вольфсбурге даже без Душана Тадича. Подопечные Младена Крстаича создали три-четыре неплохих момента в первом тайме и сумели открыть счёт. После перерыва немцы заметно добавили и едва не вырвали победу, но итоговая ничья смотрелась вполне справедливо.

По матчу с Украиной у Португалии просматривался явный крен на правый фланг, где Силва и Канселу стабильно находили способы доставить мяч в штрафную. Если левый фланг Сербии сумеет ограничить этих футболистов, с созданием голевых моментов у хозяев явно будут проблемы. Криштиану Роналду имел несколько неплохих возможностей два дня назад, но в целом выглядел не лучшим образом.

Сербию вполне устроит ничья на чужом поле с фаворитом группы, а вот Португалии придётся действовать смелее. С разнообразием в позиционных атаках у подопечных Сантуша дела обстоят не идеально, а снимать верх и караулить подборы сербы умеют. Пожалуй, это обещает нам большое количество угловых у ворот гостей.

18 корнеров, как было с Украиной, мы вряд ли увидим, но рассчитывать на семь-восемь штук вполне реально. Вариантов несколько: ИТБ 6,5 угловых Португалии за 2.00, победа Португалии по угловым с форой "-3" за 1.90. Можно подумать и про ИТБ 7,5 угловых Португалии за мощные 2.65.

За последние 12 лет соперники провели четыре очные встречи. Любопытно, что в каждой из них забивали обе команды: 1:1 и 1:1 в отборе на ЧЕ-2008, а также 1:2 и 1:2 в квалификации ЧЕ-2016. При этом на классические «обе забьют» дают коэффициент 2.20, хотя Португалия явно наиграла на 1-2 мяча с подопечными Андрея Шевченко, а у Сербии есть разрывающий Бундеслигу Лука Йович (уже забивший сборной Германии).

Вариант попроще — «Сербия забьёт» за 1.74 или даже ИТБ 1 гола Сербии за 3.24. Помимо Йовича и креативной средней линии гости неплохо выглядят на «стандартах»: Милинкович-Савич отлично исполняет штрафные, а большое количество высокорослых игроков излучает опасность на втором этаже. В принципе, можно взять и гол Йовича за симпатичные 4.30.

Ставить на результат довольно опасно, так как Португалия только начала перенастройку после возвращения Роналду, а Сербия обойдётся без нескольких ключевых футболистов. Есть подозрение, что букмекеры немного переоценивают хозяев, а потому П2 с форой "+1" за 1.78 или даже Х2 за 2.40 выглядят неплохо. Но всё же опасно, так что эти варианты совсем на любителя.

Ставки на матч Португалия — Сербия

Сербию вполне устроит ничья на чужом поле с фаворитом группы, но Португалии придётся действовать смелее. Скорее всего, хозяева захватят территорию и будут много подавать в штрафную, что рискует привести к немалому количеству угловых.

За последние 12 лет соперники провели четыре очные встречи, во всех случаях забивали обе команды. У Сербии всё в порядке с группой атаки, а 21-летний Лука Йович редко имеет проблемы с реализацией. Свои 3-4 момента гости наверняка получат, для гола вполне может хватить.

Ставка № 1: ИТБ 6,5 угловых Португалии за 2.00.

Ставка № 2: Сербия забьёт за 1.74.

Ставка № 3: Сербия не проиграет за 2.40.

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