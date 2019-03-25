«Портленд» — «Бруклин». Прогноз: «Нетс» продолжат удивлять

«Индиана» без травмированных Оладипо и Коллисона выдала чуть ли не лучший матч в сезоне, а «Денвер» как раз провёл один из худших поединков в нынешней регулярке. Ставка на викторию гостей провалилась, но наковырять по 20 очков в каждой четверти «Наггетс» сумели, что помогло избежать рубрике полного провала.



Тотал меньше 46,5 балла в самой нерезультативной четверти не сыграл. «Пэйсерс» атаковали с сумасшедший процентом, а Богданович и вовсе выдал 13 из 16 в поле. «Индиана» прервала серию поражений и осталась в топ-4 на Востоке, а «Денвер» упустил шанс обойти «Голден Стэйт».

«Индиана» — «Денвер». Прогноз: «Наггетс» одержат седьмую победу кряду «Денвер» возьмёт своё за счёт разницы в уровне индивидуального мастерства — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 29 635 фишек.



Заход дня: chubaka48 тотал больше 23 трёшек в поединке «Бакс» — «Кавальерс» и тотал меньше 23 дальний попаданий в матче «Пэйсерс» — «Наггетс» с общим коэффициентом 3.5.



26 марта в «Мода-центре» «Портленд» сразится с «Бруклином». В единственной дуэли между данными соперниками в текущем сезоне «Трэйл Блэйзерс» добились уверенной победы на выезде. Теперь парни Терри Стоттса выступают дома, и букмекеры не сомневаются в успехе Лилларда и компании, выставляя скромные 1.45 на викторию хозяев с учётом овертайма.

Анализ матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс» (26.03.2019)

«Портленд» завершает серию домашних поединков. В трёх предыдущих сражениях парни Терри Стоттса не без труда, но добивались успеха на своём паркете. Положение в турнирной таблице для «Трэйл Блэйзерс» вполне приемлемое, у команды есть все шансы на сохранение места в топ-4 на Западе.



«Бруклин» находится в завершающей стадии тяжелейшего выездного турне, которое проводит с достойным результатом. Две победы за пять матчей не назвать огромным успехом, но проходных соперников у подопечных Кенни Аткинсона не было.

Хозяева в предстоящем поединке обойдутся без Макколлума, «Нетс» не поможет лишь Краббе, составы близки к оптимальным. В пользу гостей говорит дополнительный день отдыха, однако «Портленд» уже неделю не покидает родной город, поэтому физическое состояние противников должно быть на сопоставимом уровне.



За 1.7 нам приглянулась фора «+8» на «Бруклин». Без Макколлума нападение «Трэйл Блэйзерс» становится ещё больше зависимым от Лилларда. Разумеется, мастерства Дэмьена хватает, чтобы делать разницу, но когда лидер «Портленда» садится отдыхать, то у команды начинаются серьёзные проблемы.

За три последних поединка Лиллард провёл на паркете 107 минут, и за это время «Портленд» имеет «+44», а в оставшиеся 37 минут без Дэмьена «Трэйл Блэйзерс» выдали ужасные «-23». Если «Нетс» смогут грамотно находить моменты для рывков, то гости обязательно организуют хотя бы подобие напряжённой концовки.



На упомянутом отрезке без Макколлума «Портленд» выиграл 106-98 у «Пэйсерс», 126-118 у «Маверикс» и 117-112 у «Пистонс». Во всех случаях разница не превышала восемь баллов, что вполне нас устраивает. Сам «Бруклин» частенько выдаёт серии удачных или провальных матчей. Сейчас у коллектива Кенни Аткинсона две победы кряду, следовательно, Расселл и компания находятся на нужной волне.



В одной из букмекерских контор доступна ставка на общий тотал трёхочковых меньше 25,5 за 1.85, и мы обязаны её проверить. «Нетс» по сезону 12,6 раза попадают из-за дуги, а «Трэйл Блэйзерс» 11,1. Более того, оба коллектива входят в топ-10 команд по обороне от дальних бросков с точки зрения количества. В кольцо «Портленда» отгружают 10,8 бомб за встречу, а в корзину «Бруклина» только 10,2.



Исключать град точных выстрелов с периметра мы не можем, порой какой-нибудь Родни Худ способен поймать кураж, но на дистанции подобные ставки принесут нам плюс, а вся статистика лишь подтверждает правильность выбора. «Бруклин» идёт на второй позиции в лиге по проценту попадания противника из-за дуги, а «Портленд» дома всегда в обороне отрабатывает по максимуму.



Также, за 2.1 мы возьмём тотал передач Лилларда больше 8,5. Коэффициент выше двойки уже смотрится превосходно, а ситуация в настоящий момент подталкивает к совершению данной ставки. В трёх битвах без Макколлума лидер «Трэйл Блэйзерс» выдал 15, 12 и 9 ассистов. Теперь мяч ещё чаще сосредотачивается в руках Дэмьена, а он обожает использовать заслоны и находить открытых партнёров. Если хозяева не будут мазать всё подряд, то дабл-дабл практически неизбежен.

Ставки на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс»

«Портленд» одержал три победы кряду, но без серьёзного запаса. Когда Лиллард присаживается отдыхать, то «Трэйл Блэйзерс» теряют нажитое непосильным трудом. Фора «+8» на «Бруклин» доступна за 1.7, и видится нам отличный вариантом. Парни Терри Стоттса во время нынешней серии викторий не пробивали установленный гандикап ни разу.



За 1.85 мы берём по истине королевскую ставку на тотал трёхочковых меньше 25,5. Обе команды в сумме по сезону реализуют 23,7 бомбы за матч, а пропускают 21. Запас внушительный, а предпосылок для неудачи невидно.



Также мы поверим в преодоление Лиллардом рубежа в 8,5 ассиста. Без Макколлума лидер «Портленда» отдал 15, 12 и 9 передач в трёх последних матчах, поэтому продолжение тенденции вполне вероятно. Мяч вечно будет в руках у Дэмьена, а он умеет им распоряжаться.



Выбор №1: победа «Нетс» с форой «+8» за 1.7

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек)



Выбор №2: тотал трёхочковых меньше 25,5 за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал передач Дэмьена Лилларда больше 8,5 за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 135 фишек.



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