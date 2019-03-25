Ирландия — Грузия. Прогноз: команда Вайсса даст бой в Дублине

26 марта в Дублине на стадионе «Авива» состоится матч квалификации чемпионата Европы — 2020 между сборными Ирландии и Грузии. Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу зелёных предлагается с коэффициентом 1.66.

Анализ матча Ирландия — Грузия (26.03.2019)

Обе команды начали отборочный цикл не лучшим образом и сыграли в первом туре ниже ожиданий. Сборная Грузии на своём поле проиграла Швейцарии со счётом 0:2, но дело даже не в результате. Соперник на данный момент объективно сильнее и рассчитывать на очки можно было только при доле везения.

Но подопечные Владимира Вайсса неприятно удивили качеством игры. Первый тайм Грузия провела вполне неплохо, но после перерыва выглядела совсем печально. Швейцария без трёх важнейших игроков группы атаки забила два мяча (могла и больше), а также ничего не позволила создать у своих ворот.

Ирландия в свою очередь едва не потеряла очки в матче со сборной Гибралтара. Зелёные много владели мячом, но абсолютно не знали, что с ним делать. Победу с горем пополам (1:0) добыть удалось, вот только в созидании гости смотрелись очень уныло, да ещё и могли пропустить. Благо хозяева свои полтора момента не использовали.

У сборной Грузии хватает проблем, но грамотно сыграть вторым номером им по силам и без Джано (травма колена) с Джемалом Табидзе (сотрясение мозга). Ирландия испытывает колоссальные проблемы с позиционной атакой и может предложить только бесконечные навесы, дальние удары и «стандарты».

Снимать верх Давид Хочолава и Соломон Кверквелия умеют, проблемы возникают как раз при проникающих передачах и хорошей игре в мелкий пас. Эти качества явно не входят в число сильных сторон сборной Ирландии, которую, между прочим, всё чаще называют слабейшей за последние годы.

Разумеется, в Дублине ирландцы сыграют задорнее и настойчивее, но переоценивать фактор своего поля не стоит. Скажем, в квалификации ЧМ-2018 зелёные провели шесть встреч на своём поле (пять в группе и одну в стыках). Результат — две победы, две ничьих и два поражения.

Это при том, что лучшей командой группы в итоге стала Сербия: никакой Испании, Франции или Бельгии в соперниках не было. А те самые две победы одержаны над Грузией (1:0, хотя по игре подопечные Вайсса как минимум не смотрелись хуже) и Молдавией (2:0). В общем, в Дублине будет тяжело, но ничего сверхъестественного ирландцы тут уже давненько не показывали.

Да и в Лиге наций они провалились, упав в лигу С. Та неудача стоила поста главного тренера Мартину О'Нилу, место которого занял опытный Мик Маккарти. На своём поле, к слову, зелёные в том турнире так и не забили ни единого гола: 0:0 с Данией и 0:1 с Уэльсом.

Пожалуй, этого достаточно, чтобы взять аккуратные П2 с форой "+1" за 1.74. Ирландия — один из самых неудобных соперников для Грузии: семь матчей за последние 10 лет, шесть поражений. Но лишь в одном случае итоговое преимущество зелёных превысило один мяч — и это была товарищеская игра. В шести официальных поединках Грузия ни разу не проигрывала больше чем в один гол.

Варианты посмелее — 2Х за 2.36, Грузия не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 2.58 или даже П2 с нулевой форой за 4.65. Также можно подумать о ТБ 3,5 жёлтых карточек за 1.72. Стыков и единоборств, похоже, будет предостаточно, а убирать ноги и избегать споров с судьей в Ирландии и Грузии не принято.

Любопытно выглядит победа Грузии по угловым с форой "+2,5" за 2.06. В квалификации ЧМ-2018 соперники провели два матча: в Дублине ирландцы проиграли по корнерам 2-5, а в Тбилиси выиграли 4-3. С учётом проблем хозяев с позиционными атаками, может зайти.

Ставки на матч Ирландия — Грузия

В шести официальных поединках со сборной Ирландии Грузия ни разу не проигрывала с разницей больше чем в один гол. Поскольку зелёные ужасно провели матч против Гибралтара, победа гостей с форой "+1" напрашивается.

Проверим и тотал больше 3,5 жёлтых карточек. В первом туре в матчах с участием Грузии и Ирландии было показано по четыре «горчичника». Богатая история противостояний и бойцовские качества соперников обещают обилие стыков и единоборств.

Ставка № 1: победа Грузии с форой "+1" за 1.74.

Ставка № 2: тотал больше 3,5 жёлтых карточек за 1.72.

Ставка № 3: победа Грузии по угловым с форой "+2,5" за 2.06

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