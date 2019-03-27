«Юта» — «Лейкерс». Прогноз: «Джаз» уничтожат Леброна и компанию

Майк Буденхольцер в очередной раз продемонстрировал, почему именно он является главным претендентом на приз лучшему тренера года. «Бакс» сумели заставить Хардена играть в непривычной манере, снизили эффективность Бороды и за счёт сумасшедшей самоотдачи добились победы. Прогноз на викторию «Хьюстона» провалился.

Также не зашла ставка на общий тотал больше 225 очков. Гордон и Такер на двоих выдали 1 из 16 поле, да и сам Харден с 26 попыток с игры и 5 с линии штрафных набрал лишь 23 балла за результативность. Подсластил пилюлю неудач Яннис, который с запасом пробил планку в 12,5 подбора. Грек обошёлся без умопомрачительных показателей, но 14 отскоков нам вполне хватило.

«Милуоки» — «Хьюстон». Прогноз: Яннис возьмёт щит, а «Рокетс» победу Яннис соберёт от 13 отскоков, а «Рокетс» одержат 15-ю победу за последние 17 матчей — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 29 635 фишек.

Заход дня: chubaka48 взял тотал меньше 9 трёхочковых «Буллз», а также победы «Хоукс» и «Кингз» с общим коэффициентом 7. Благодаря мощному спурту chubaka48 вырвался в лидеры конкурса, обойдя dacascos.

28 марта в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА на паркете «Вивинт Смарт Хоум Арены» «Джаз» примут «Лейкерс». В пользу «Юты» лишний день отдыха, домашний паркет, более сбалансированный и глубокий состав, поэтому букмекеры уверены в безоговорочной победе хозяев. Коэффициент на викторию парней Куина Снайдера составляет крошечные 1.1

Анализ матча «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (28.03.2019)

«Лейкерс» накануне рубились с «Уизардс» и потратили немало сил. Итоговая разница в счёте выглядит внушительной, но все исполнители стартовой пятёрки калифорнийцев отбегали не менее 30 минут, а Джеймс и вовсе 35. Если учесть, что встреча прошла в темпе 106,5 владений, то есть совсем немаленькая вероятность за пару часов до предстоящего поединка с «Джаз» увидеть новость об отдыхе Леброна.

Калифорнийцам не помогут Болл и Брэндон Ингрэм, а троица Чендлер – Мускала – Баллок находится под вопросом, хотя пользы от упомянутых ребят не слишком много. У «Юты» не сыграет лишь Экзам, зато остальные баскетболисты в отличной форме и находятся в боевом настроении.

«Джаз» взяли верх в семи из последних восьми поединков и продолжают борьбу за попадание в топ-4 на Западе. Да, в соперниках у «Юты» была лишь одна команда из зоны плей-офф, зато итоговый гандикап во всех успешных матчах составлял не менее 16 очков. Внушительно.

Сами «Лейкерс» далеки от кубковой восьмёрки, как Леброн от эффективности в обороне, поэтому мы проверим сумасшедшую ставку с форой «-20» на хозяев при тотале больше 225 очков с коэффициентом 7.5. Следующий матч у «Юты» тоже дома, у парней Куина Снайдера будет время на восстановление, а кто сейчас не мечтает посильнее размазать калифорнийцев по паркету?

В букмекерских конторах на момент написания текста не было линии ни на одного из баскетболистов «Лейкерс». Если даже всезнающие аналитики ещё не получили инсайды по составу калифорнийцев на предстоящую встречу, значит, Люк Уолтон действительно может дать отдых Джеймсу, а в теории и другим исполнителям из старта.

На скамейке у «Лейкерс» игроки уровня лиги развития, а в обороне творится сущий кошмар. На отрезке в последние восемь матчей «Джаз» набирают по 119 очков, обладают вторым по эффективности нападением, работают в высоком темпе и громят одного противника за другим. Для коэффициента 7.5 наши шансы на успех выглядят приемлемым.

Если выбирать более надёжные предложения, то бросается в глаза фора «-2,5» на «Юту» по трёхочковым. После матча звёзд «Лейкерс» на выезде в среднем реализуют лишь 9,6 бомб за встречу, а «Джаз» дома 12,5. Сейчас у калифорнийцев травмы, усталость и полная безнадёга, а коллектив Куина Снайдера мощно накатывает на финишной прямой регулярки и никому на даёт спуска.

«Юта» уже давно ушла от стереотипа команды, ориентированной лишь на оборону. Да, защита у «Джаз» вторая по эффективности, однако парни Куина Снайдера действуют в среднем темпе и находятся на 15-й строчке по рейтингу нападения. Нынешние «Лейкерс» — это идеальный спарринг партнёр для получения дополнительной уверенности и улучшения статистики.

За 1.93 мы сделаем сразу две ставки на «Джаз» в первой половине – тотал больше 59,5 очка и фора «-9,5». «Юта» готова грызть паркет в защите в битвах против фаворитов сезона, а с дырявыми оппонентами Куин Снайдер позволяет своим ребятам повеселиться на полную катушку.

После большого перерыва преимущество хозяев рискует стать совсем громадным, что способно привести к вальяжности в заключительной четверти, но в стартовых двенадцатиминутках при своих болельщиках «Джаз» полетят разносить «Лейкерс» и пользоваться каждым шансом для полного доминирования над именитым клубом.

Ставки на матч «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

У «Юты» семь побед в последних восьми матчах при том, что каждый успешный результат сопровождался огромным гандикапом. За 7.5 мы рискнём и проверим фору «-20» на «Джаз» при тотал больше 225 очков.

В пользу хозяев есть ещё несколько интересных предложений. Фора «-2,5» по трёхочковым на парней Куина Снайдера, а также два выбора на первую половину – тотал «Юты» больше 59,5 очка и виктория на данном отрезке не менее, чем в девять баллов.

У «Лейкерс» второй матч за двое суток, а «Джаз» выступают дома после дня отдыха. В составе калифорнийцев возможны изменения, чем «Юта» постарается сразу воспользоваться и уже за 24 минуты решить все вопросы о победителе в матче.

Выбор №1: победа «Джаз» с форой «-20» при тотале больше 225 очков за 7.5

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 3250 фишек)

Выбор №2: победа «Джаз» по трёхочковым с форой «-2,5» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №3: победа «Джаз» в первой половине с форой «-8,5» за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)

Выбор №4: индивидуальный тотал «Джаз» в первой половине больше 59,5 очка за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек).

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 27 635 фишек.

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