«Зенит» — «Оренбург». Прогноз: у ворот Фролова будет жарко

31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом». Букмекеры считают хозяев явным фаворитом: ставки на победу сине-бело-голубых предлагаются с коэффициентом 1.50.

Анализ матча «Зенит» — «Оренбург» (31.03.2019)

«Зенит» по-прежнему испытывает проблемы с центром поля: Клаудио Маркизио, Александр Ерохин и Далер Кузяев травмированы. Вдобавок из-за дисквалификации не сыграет Игорь Смольников, в результате чего старая болячка со слабыми флангами обороны станет ещё заметнее.

«Оренбург» очень хорошо действует вторым номером, отсутствие выносливых Ерохина и Кузяева увеличит опасность контратак гостей. Вынужденные перестановки в середине поля только усугубляют основную беду питерцев: очки за счёт преимущества в индивидуальном мастерстве набираются исправно, но качественного созидания по-прежнему нет.



Впрочем, за международную паузу Кристиан Нобоа наверняка добавил в физической форме. Если эквадорец готов проводить на поле не 55-60 минут, а все 90, то это станет для подопечных Сергея Семака большим подспорьем. Без Нобоа позиционные атаки сине-бело-голубых выглядят ужасно и чаще всего оборачиваются навалом в надежде на то, что Азмун и Дзюба решат эпизод.



«Оренбург» действительно опасен, но не более. Команда покусала уставший «Краснодар» классными контратаками и вырвала ничью (2:2), а вот победу в минувшем туре над «Динамо» (1:0) переоценивать не стоит. Москвичи упустили уйму моментов, дважды попали в штангу и один раз — в крестовину.



«Оренбург» показал достойный футбол и грамотно распорядился имевшимися шансами, но если уж испытывающее колоссальные проблемы в созидании «Динамо» (18 голов за 21 тур) создаёт 4-5 отличных момента в гостях, то определённые проблемы явно имеются.



«Зенит» в Санкт-Петербурге будет давить куда мощнее, да и в целом группа атаки питерцев реализует моменты лучше, чем бело-голубые. Свой мяч с трёх-четырёх моментов Дзюба, Азмун и Дриусси, как правило, забивают, а оборона «Оренбурга» по весне барахлит чаще обычного. Если Владимир Федотов не разобрался с этим во время перерыва, острота у ворот Фролова будет возникать регулярно.



Можно подумать о ИТБ 6 ударов в створ «Зенита» за 2.11. В среднем у питерцев в домашних матчах РПЛ 6,11 попаданий, а «Оренбург» провёл в гостях три игры с топ-клубами («Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»), за которые допустил 20 ударов в створ. Если у хозяев не возникнет проблем с прицелом, мы вправе рассчитывать на 6-8 попаданий.

Соперники встречались между собой трижды, и всякий раз сине-бело-голубые побеждали с преимуществом в один мяч: 1:0, 1:0 и 2:1. Позиционная атака хозяев по-прежнему не впечатляет, за 20 туров они лишь дважды забили больше двух голов. Пожалуй, все предпосылки для ставки П1 в 1-2 мяча за 2.05 налицо.

Ставки на матч «Зенит» — «Оренбург»

Соперники встречались между собой трижды, во все случаях сине-бело-голубые побеждали с преимуществом в один мяч: 1:0, 1:0 и 2:1. Позиционная атака хозяев по-прежнему не впечатляет, ждать от «Зенита» разгрома не приходится, но разница в индивидуальном мастерстве наверняка скажется. Поэтому берём П1 в 1-2 мяча за 2.05.



Ставка № 1: победа «Зенита» в 1-2 мяча за 2.05.



Ставка № 2: ИТБ 6 ударов в створ «Зенита» за 2.11.

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