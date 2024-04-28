«Балтика» — ЦСКА: ставка Сергея Дурасова на игру 26-го тура РПЛ
Поделиться
Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА.
Ставка: ТМ 2 за 2.20.
«Есть традиция, которой 26 лет. «Балтика» не забивает ЦСКА с мая 1998 года. Посмотрим, продлится ли она, ведь основные центральные защитники армейцев возвращаются к этому матчу после дисквалификаций.
Однако ЦСКА в чемпионате не побеждает три тура подряд, борьба за тройку выглядит почти недосягаемой, команда играет нестабильно. А вот Калининграду точно есть что терять, они борются за воздух и место в Премьер-лиге на следующий сезон. Нас ждёт крайне упорный матч, где голов будет мало, либо не будет вообще. Тотал меньше двух голов за 2.2 кажется вариантом приемлемым», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».
МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 28 апреля 2024
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:13
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:07
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
08:47
-
08:00
- 27 апреля 2024
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
16:00
-
15:18
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00