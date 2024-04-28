«Балтика» — ЦСКА: ставка Сергея Дурасова на игру 26-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2 за 2.20.

«Есть традиция, которой 26 лет. «Балтика» не забивает ЦСКА с мая 1998 года. Посмотрим, продлится ли она, ведь основные центральные защитники армейцев возвращаются к этому матчу после дисквалификаций.

Однако ЦСКА в чемпионате не побеждает три тура подряд, борьба за тройку выглядит почти недосягаемой, команда играет нестабильно. А вот Калининграду точно есть что терять, они борются за воздух и место в Премьер-лиге на следующий сезон. Нас ждёт крайне упорный матч, где голов будет мало, либо не будет вообще. Тотал меньше двух голов за 2.2 кажется вариантом приемлемым», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».