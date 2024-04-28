«Динамо» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Зенит» в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.40.

«Безусловно, центральная игра тура. «Динамо» в случае победы может закрутить до предела интригу в чемпионате. И в этом я не вижу ничего невозможного. Два раза в сезоне обыграли уже «Зенит», причём и дома, и в гостях. То, как выступает команда Семака в последнее время, не выдерживает никакой критики. Наверное, можно на общем фоне выделить вторые таймы против «Спартака» в Москве и в Краснодаре. Но цельных матчей я вспомнить не могу. Очень сильно везло с «Оренбургом». Там взяли три очка. Но тут же судьба наказала – проиграли 0:2 дома «Рубину». Вечно нельзя было выигрывать, толком ничего не показывая, играя с ленцой, не выкладываясь. Футбол наказал. Соберутся ли на «Динамо»? Могут. Но уверенности у меня нет.

Для «Динамо» такие игры тоже вызов. Они не захотят в третий раз подряд проигрывать дома. Уступили по делу «Ростову», а потом и «Спартаку», хотя там по игре выглядели лучше. И в случае успеха бело-голубые будут отставать от «Зенита» всего на три очка. Так что с мотивацией полный порядок. И есть состав для достижения результата. В обороне не всё здорово. Но когда нужно, динамовцы выдавали качественную игру сзади. Можно вспомнить тот же матч с «Зенитом» в Кубке России (1:0). Со «Спартаком» 70 минут идеально играли, но дальше Лещук «привёз». В принципе, по силам динамовцам провести уверенный матч с таким «Зенитом». Не верю, что петербуржцы в один момент смогут перенастроиться, пересмотреть своё отношение к игре», — приводит слова Титова «РБ Спорт».