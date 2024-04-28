«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.82.

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом в 35-м туре чемпионата Англии. Конечно, на мой взгляд, тут никакой интриги нет. Хозяевам поля нет смысла думать даже о ничьей, учитывая то, что «горожане» сейчас находятся в чемпионской гонке.

Пока что в таблице АПЛ команда Гвардиолы идет второй. Она отстаёт от лидирующего «Арсенала» на одно очко. При этом у «горожан» ещё есть игра в запасе. Повезло им, что «канониры» с «Ливерпулем» начали время от времени терять очки. Теперь «Сити» самому нужно не провалить финал сезона и стать чемпионом, победив во всех встречах.

В последних турах манкунианцы только выигрывали и делали это уверенно — 5:1 с «Лутон Таун» и 4:0 с «Брайтоном». Правда, тяжёлый и плотный график матчей сказался у команды на других турнирах. В полуфинале Кубка Англии «Сити» еле прошёл «Челси» — 1:0. А в Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы не справились в четвертьфинале с «Реалом».

А вот у «Ноттингем Форест» сейчас совсем другая ситуация в чемпионате Англии. Клуб борется за выживание — идёт на 17-й строчке с 26 очками. Если бы не штраф, то ситуация у «лесников» была бы лучше. А так — их отрыв от «Лутон Таун» из зоны вылета составляет всего одно очко.

Помимо штрафа, «Ноттингем Форест» и сам усложняет себе жизнь в лиге. В большинстве последних матчей он терял очки — 1:1 с «Кристал Пэлас», 2:2 с «Вулвс», 0:2 с «Эвертоном». Сейчас же команде предстоит встреча с сильнейшим клубом АПЛ.

У команды Гвардиолы есть мотивация — даже ничья будет для неё означать почти поражение. Обязательно выигрывать нужно «Сити». И я не думаю, что «Ноттингем Форест» остановит тут противника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».