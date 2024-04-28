«Динамо» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру 26-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.08.

«Динамо» и «Зенит» встретятся в центральном матче 26-го тура чемпионата России. Питерцы, конечно, дарят всем фанатам российского футбола интригу в лиге. Однако сейчас я не верю в то, что команда Семака потеряет очки во втором матче кряду.

Казалось, всё есть у «Зенита», чтобы снова уверенно финишировать первым в РПЛ. «Краснодар» после зимней паузы оказался неконкурентоспособен, часто стал терять очки. И подопечные Семака, которые, конечно, стабильнее набирают очки, легко вышли на первое место и даже стали отрываться от преследователя. Но на неделе сине-бело-голубые неожиданно проиграли. Причём уступила команда далеко не самому сложному сопернику в Премьер-Лиге — «Рубину» (0:2).

Теперь разрыв «Зенита» с «Краснодаром» сократился до одного очка. «Быки» имеют реальный шанс на чемпионство. Ещё не так давно у них обоих на хвосте сидело и «Динамо». Но на дистанции тоже тяжело пришлось команде. Был клуб в мини-кризисе, зачастил с неудачами. В последних матчах ситуация у подопечных Лички выправилась — они обыграли «Пари НН» (4:1) и «Оренбург» (2:1). А в Кубке динамовцы прошли тех же оренбуржцев — 4:2.

«Динамо» сейчас будет в приподнятом эмоциональном состоянии. Они только выигрывали недавно. Но всё-таки с «Зенитом» продлить успешную серию хозяевам поля будет очень тяжело. Питерцы, даже несмотря на конкуренцию с «Краснодаром», остаются с отрывом сильнейшими в РПЛ.

Неудача с прошлом туре с «Рубином» только сильнее мотивирует подопечных Семака», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».