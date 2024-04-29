Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Оренбург»: букмекеры дали прогноз на матч РПЛ

«Ростов» — «Оренбург»: букмекеры дали прогноз на матч РПЛ
Комментарии

29 апреля в Ростове-на-Дону состоится матч 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург». Начало встречи намечено на 19:45 мск.

Шансы подопечных Валерия Карпина оцениваются выше: поставить на победу ростовчан предлагается с коэффициентом 2.08. Это примерно 47% вероятности. Успех оренбуржцев оценивается в 3.59 (27%). На ничью дают коэффициент 3.77 (26%).

При этом аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют футболисты «Ростова», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Оренбурга» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.71.

Гол Егора Голенкова идёт за 2.65, гол Мохаммада Мохеби — за 3.20.

Материалы по теме
«Рубин» — «Урал». Рахимов усугубит положение Гончаренко
«Рубин» — «Урал». Рахимов усугубит положение Гончаренко
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android