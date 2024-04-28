«Балтика» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура РПЛ 28 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Балтика» – ЦСКА в 26-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Балтика» не уступит при тотале меньше 3.5 за 1.95.

«ЦСКА откровенно разочаровал в матче со «Спартаком». Мне казалось, что после поражения от «Ахмата» армейцы захотят победить, доказать, что всё это было случайностью, но ничего толком впереди команда не создала. Не хватало Файзуллаева. Но я так понимаю, что его и с «Балтикой» не будет. Вернётся Дивеев, но в обороне и без него, и без Роши всё было неплохо. А сможет ли ЦСКА восстановиться за два дня и прибавить впереди? Мне кажется, что нет.

Недавно команды играли в Калининграде, ЦСКА победил – 1:0, но как же там не везло «Балтике». Думаю, что в этот раз фортуна будет на стороне хозяев. Они в атаке сейчас смотрятся гораздо лучше, Козлов производит большое впечатление. И им очень нужны очки. Надо спасаться. Для Федотова и его команды как будто сейчас кубковые игры с «Зенитом» важнее. В чемпионате цепляться уже не за что. Не удивлюсь, если кого-то из лидеров ЦСКА на поле мы с первых минут не увидим.

Поэтому поставлю на то, что «Балтика» не уступит при тотале меньше 3.5. Может быть ничья 1:1, но совсем не исключаю и победы 1:0, 2:0, если не будут ошибаться так легко, как в Краснодаре. Но здесь болельщики должны прийти и помочь. График игр тяжёлый, и поддержка трибун может сказаться», — приводит слова Титова «РБ Спорт».