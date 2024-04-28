«Наполи» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Рома».

Ставка: победа «Наполи» за 1.96.

«Интересная пара — сезон у них проходит схожим образом. Они поменяли главных тренеров и начали выступать намного лучше. Разница только в том, что римляне сделали это намного раньше.

После ухода Моуринью из стана римлян прошло уже много времени. За эти несколько месяцев клуб начал добывать почти одни победы. В Серии А он уже поднялся на пятую строчку, которая теперь тоже позволяет участвовать в Лиге чемпионов. Но ещё подопечным Де Росси предстоит её защитить — «Аталанта» отстаёт от них всего на четыре очка.

«Наполи» тоже ещё может попасть в еврокубки. От седьмого места клуб отстаёт на три очка. «Лацио», конечно, в последних встречах почти только побеждал, но время у неаполитанцев всё равно есть. Хотя нужно добавить стабильности команде — в последних матчах она совсем слабые результаты показала с «Фрозиноне» (2:2) и с «Эмполи» (0:1).

Также у «Ромы» есть другой важный фактор, который стоит учесть — она прошла в полуфинал Лиги Европы. Причём в четвертьфинале команда выбила «Милан», чего немногие ожидали. Следующий матч в еврокубке уже на следующей неделе, пусть и в четверг, а не во вторник или среду, как в ЛЧ.

Учитывая более плотный график «Ромы», а также фактор домашнего поля, я всё-таки тут поверю в победу «Наполи». Клуб ещё может попасть в еврокубки — ему есть за что бороться. А римляне и так почти гарантировали себе проход в ЛЧ», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».