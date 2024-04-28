«Динамо» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на встречу РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.92.

«Зенит» абсолютно неожиданно для всех сыграл 0:2 против «Рубина», и как это вообще возможно, мне кажется, не понял никто. И это дает нам дополнительные интриги в РПЛ.

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Динамовцы сейчас просто в невероятном восторге от того, что происходит с командой на выезде – три победы подряд. Но вот на домашней территории два поражения было. В любом случае футболисты московского «Динамо» на домашнем стадионе будут сражаться за свою честь, и сражаться, мне кажется, будут яростно.

Поэтому количества жёлтых карточек будет предостаточно, но я бы сыграл на банальные обе забьют и тотал больше», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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