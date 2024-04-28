«Балтика» — ЦСКА: прогноз Павла Погребняка на матч РПЛ в Калининграде

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА.

Ставка: победа «Балтики» за 3.35.

«В нынешнем сезоне команды встречались уже трижды. Во всех трёх матчах армейцы были сильнее.

ЦСКА сейчас на седьмом месте в турнирной таблице и может смело готовиться к финалу Кубка России против «Зенита». Команда играет скучно и невзрачно, дерби против «Спартака» это доказало.

«Балтика» заметно прибавила в последнее время и показывает содержательный футбол. В упорной борьбе уступили «Краснодару» на выезде, в драматичной концовке хлопнули «Крылья» дома. Балтийцы на 15-м месте и от спасительной строчки их отделяет три очка – очки нужны как воздух.

Домашняя игра, полный стадион, бешеная мотивация остаться в РПЛ помогут калининградцам добиться успеха. Моя ставка – победа «Балтики», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».