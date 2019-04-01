«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз: каталонцы добавят во втором тайме

2 апреля на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» состоится матч 30-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной». Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу каталонцев предлагаются с коэффициентом 1.74.

Анализ матча «Вильярреал» — «Барселона» (02.04.2019)

Сине-гранатовые в полном порядке: шесть побед подряд окончательно убили интригу в чемпионской гонке. За девять туров до окончания чемпионата «Барселона» опережает идущий вторым мадридский «Атлетико» на 10 очков. При таких условиях вполне можно сбавить обороты, чтобы сэкономить силы.



Первый матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов действительно всё ближе, но до него каталонцам предстоит сыграть на своём поле с «Атлетико» 6 апреля. Получается, что после международной паузы подопечные Эрнесто Вальверде проведут четыре встречи за 12 суток — три в Примере и одну в Лиге чемпионов.

Поскольку очковый запас велик, а календарь очень плотный, от «Барсы» явно стоит ждать сюрпризов в составе. Гостевой матч спустя двое суток после каталонского дерби, через три дня после которого будет бойня с «Атлетико» — вполне возможно, что Месси и ещё несколько железных игроков основы начнут игру на скамейке и выйдут минуте к 60-й в случае необходимости.



Раз так, брать П2 с внушительной форой точно не стоит. Лучше присмотреться к другим вариантам: ничья в первом тайме идёт за 2.44, а тотал меньше 1,5 гола в первом тайме — за 1.63. Торопиться и нагнетать обстановку гостям незачем, ситуация не требует от них максимальных усилий и победы любой ценой.



Во встрече минувшего тура с «Эспаньолом» сине-гранатовые играли не в самом высоком темпе, но этого хватило, чтобы забить два мяча в концовке и уверенно победить на классе. «Вильярреал» в последнее время ощутимо добавил, так что 17-е место в таблице смущать не должно. За три предыдущих выезда на «Эль-Мадригал» каталонцы добыли всего одну победу.



Логичнее всего дождаться стартовых составов и, если несколько основных игроков гостей не появятся с первых минут, рассмотреть П2 во втором тайме. Сейчас данный вариант идёт за 2.01. После перерыва лидеры «Барсы» выйдут на поле под уже уставших защитников соперника и увеличат давление.



С точки зрения ставок на результат всё просто: П2 за 1.74 — это нормально. Каталонцы набрали хороший ход, а у «Вильярреала» много травмированных. Встреча наверняка получится тяжёлой, но преимущество в индивидуальном мастерстве слишком заметно, чтобы проходить мимо такого коэффициента.



Вариант посложнее — П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.30. «Барселона» одержала шесть побед подряд в чемпионате Испании, но лишь одна из них получилась разгромной (4:1 в гостях с «Бетисом»). Пять остальных встреч были выиграны с преимуществом в 1-2 мяча.

Ставки на матч «Вильярреал» — «Барселона»

Отрыв «Барсы» от конкурентов велик, а календарь очень плотный — у гостей вероятны сюрпризы в составе. Гостевой матч спустя двое суток после каталонского дерби, через три дня после которого предстоит битва с «Атлетико» — вполне возможно, что Месси и ещё несколько железных игроков основы начнут игру на скамейке и выйдут минуте к 60-й.



Раз так, брать П2 с внушительной форой точно не стоит. Лучше присмотреться к другим вариантам: ничья в первом тайме идёт за 2.44, а тотал меньше 1,5 гола в первом тайме — за 1.63. Во втором тайме свежие лидеры сине-гранатовых выйдут на замену и команда прибавит.



Ставка № 1: тотал меньше 1,5 гола в первом тайме за 1.63.



Ставка № 2: ничья в первом тайме за 2.44



Ставка № 3: победа «Барселоны» во втором тайме за 2.01.



Ставка № 4: победа «Барселоны» за 1.74.

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